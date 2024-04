Après avoir mal lu une annonce d’adoption pour un chat, une famille accueille un animal dont elle s’était faite une fausse première impression (vidéo)

Kristine Seguin, directrice de l’association Ferdinand and Friends Animal Rescue Network situé à Ottawa (Canada), a l’habitude d’accueillir des chats et des chiens de sauvetage. En février dernier, on lui a demandé de prendre en charge Axel, un chat roux et blanc âgé de 7 ans. Selon The Mirror, Kristine a été vraiment surprise lorsqu’elle a vu le matou pour la première fois…

Une drôle de méprise…

Kristine savait qu’Axel était obèse lorsqu’elle a accepté de l’accueillir, mais elle est restée sans voix lorsqu’il est arrivé. La corpulence du chat était bien plus impressionnante qu’elle ne le pensait.

« Les photos et les vidéos ne lui rendent pas justice. C’est hallucinant. Il vous coupe le souffle. Nous avons vu son profil et je pensais en fait qu’il pesait 19 livres et non 19 kilos. », a confié Kristine qui a vite réalisé qu’il n’y avait aucune faute de frappe dans l’annonce…

Surnommé affectueusement Biggie Smalls, le pauvre Axel rencontre bien des difficultés au quotidien. À cause de son poids, il peine à marcher sans « haleter » ou même sans rouler sur le côté. Pour lui faciliter la vie, Kristine a dû installer son bac à litière à côté de son lit et de sa nourriture.

Il était évident que pour sa santé, l’énorme minou devait impérativement perdre du poids. Pour le soutenir dans ce combat, il pouvait compter sans restriction sur sa bienfaitrice.

Un combat pour la vie

Pour l’aider à perdre quelques kilos, Kristine et sa famille ont souhaité adopter Axel qui a très vite trouvé sa place au sein de son nouveau foyer.

Lorsqu’il est arrivé dans sa nouvelle maison, le matou était aussi grand que Charlie, le croisé Border Collie / Boston Terrier de la famille. Il était même aussi lourd qu’Amelie, la fille de Kristine âgée de 10 ans ! Lorsqu’Axel lui fait un câlin, la petite a d’ailleurs l’impression d’être écrasée sous son poids.

Kennedy News and Media / The Mirror

Pour le bien-être du chat, Kristine s’est fixé comme objectif de lui faire perdre une dizaine de kilos et elle documente ce combat quotidien sur les réseaux sociaux. Jusqu’à présent, Axel a déjà perdu presque 3 kilos. Une perte de poids qui lui permet d’être un peu plus actif et même, maintenant, de sauter sur le canapé.

« Sans cela, je ne pense pas qu’il serait capable de survivre. Il ne serait probablement pas là en ce moment [s’il n’avait pas commencé à perdre du poids]. Il n’avait aucune qualité de vie avant où il ne pouvait tout simplement pas bouger. », a déclaré Kristine, déterminée à offrir une belle vie à ce chat exceptionnel.

Axel aka Biggie Smalls: a Cat Weight-loss Journey / Facebook

« C’est peut-être un vieux chat, mais il a encore beaucoup d’années devant lui. Cela lui donne l’opportunité d’avoir une nouvelle vie. », a-t-elle conclu avec tendresse.