Après avoir avalé une brochette en métal, ce chat errant ne pouvait plus fermer la bouche

Les chats errants font leur possible pour survivre dans des conditions difficiles. Cela implique souvent de se nourrir de déchets, dont certains peuvent être dangereux. C’est probablement en mangeant un reste de brochette que Beastie s’est retrouvé avec la pique métallique coincée dans la bouche.

Le chat a disparu pendant 2 mois

C’est dans les rues de Hawaï que le chat Beastie a été découvert, comme le rapporte Cole & Marmalade. Il était caché dans une gouttière, et ses sauveurs ont pu remarquer qu’une pique de brochette était coincée dans sa bouche.

© Cat People of Oahu / Facebook

Malheureusement, en tentant de capturer le félin, celui-ci a pris la fuite. 2 mois se sont ensuite écoulés avant que quelqu’un ne remettre la main sur le chat.

Pendant ce temps, Beastie a dû vivre avec la pique métallique, jusqu’à parvenir à la déloger. Mais c’était déjà trop tard, le chat avait des blessures irréversibles. Il n’était plus capable d’ouvrir complètement la bouche, et encore moins de la refermer.

© Cat People of Oahu / Facebook

Lorsque le félin s’est à nouveau montré, son mauvais état de santé a au moins permis de l’attraper plus facilement.

Une intervention chirurgicale très onéreuse

Le personnel du refuge Cat People of Oahu a pris en charge Beastie et lui a fait rencontrer un vétérinaire. Celui-ci a d’abord tenté un traitement non invasif, à base d’anti-inflammatoires et d’antibiotiques. Mais cela ne suffisait pas. Il fallait 20 à 45 minutes au chat pour parvenir à avaler un seul repas, et cela l’épuisait.

© Cat People of Oahu / Facebook

Après cet essai, il a été décidé d’opérer le félin. Au cours de l’opération, une grande partie du côté gauche de sa mâchoire a été retirée. Tout s’est parfaitement déroulé, et le soir même, Beastie a pu manger facilement et avec appétit.

Les frais vétérinaires s’élevaient à 4600 euros, et le refuge a fait un appel aux dons. « Nous ne pouvions tout simplement pas l'abandonner - il est tellement affectueux et aimant malgré tout ce qu'il a traversé », ont-ils expliqué.

A lire aussi : Une famille d’accueil décide d’adopter le chaton aveugle et amputé qu’elle garde, pour lui offrir les meilleurs soins de santé possibles

© Cat People of Oahu / Facebook

2 semaines après l’intervention, Beastie se porte à merveille et peut maintenant manger de la nourriture sèche. Ses souffrances sont derrière lui.