Un chien opéré d’urgence après avoir avalé une brochette de barbecue de 18 centimètres

Nous sommes souvent tentés de sortir le barbecue lorsque le soleil pointe le bout de son nez. Parfois, une belle journée peut s’assombrir soudainement. Cela a été le cas dans une maison située à Doncaster (Angleterre). Un chien a été gravement blessé.

Alors que Julie Sykes et sa famille fêtaient un anniversaire, ils ont été témoins d’une scène effrayante. Leur chien, Pooch Bobby, a attrapé une brochette en bois et l’a avalée entièrement. Sans surprise, le quadrupède, âgé de 10 ans, a commencé à se sentir très mal. Le pauvre animal a même été incapable de s’asseoir.

© Vets Now

Affolée, sa propriétaire a réagi immédiatement. Elle l’a transporté d’urgence dans une clinique vétérinaire, rapporte Metro.

En avalant la brochette, le chien a frôlé la mort

Le personnel a indiqué à Julie Sykes qu’une opération était inéluctable. Une fois le canidé anesthésié, le vétérinaire a ouvert son estomac. Il a découvert que la brochette de 18 centimètres l’avait perforé, provoquant une grave inflammation de l'abdomen. Le professionnel a soigneusement retiré l’objet de ses misères, avant qu’il ne fasse plus de dégâts. Après l’intervention chirurgicale, Bobby est resté en observation.

© Vets Now

Il a pu retrouver son foyer 4 jours plus tard, pour le plus grand soulagement de tous. Cet accident aurait pu être fatal à Bobby, s’il n’avait pas été pris en charge rapidement. Aujourd’hui, il est hors de danger et se porte à merveille. « Bobby fait partie intégrante de notre vie et je redoute de penser à ce que cela aurait été si nous l'avions perdu », a confié Julie Sykes. « Nous sommes tous si heureux qu'il se soit complètement rétabli. »

© Vets Now