Après 12 ans passés dans un laboratoire de tests sur les animaux, cette petite chatte est enfin adoptée et découvre son premier vrai prénom

Quand Anthony Bellotti, le Président de l’association White Coat Waste, est parvenu à faire fermer une usine de tests sur les chats, il lui est apparu évident qu’il devait adopter l’un d’entre eux. Et c’est une adorable petite femelle rousse qu’il a choisie pour intégrer son foyer.

Comme beaucoup d’amoureux des animaux, Anthony Bellotti ne supporte pas qu’on leur fasse du mal. Grâce à sa propre association baptisée White Coat Waste, l’homme a pu sauver un nombre incalculable d’animaux servant à diverses expériences et tests inhumains. Récemment, c’est une usine de tests sur les chats qu’il a pu neutraliser. Mais les innombrables petites boules de poils qui vivaient au sein du sinistre établissement ont dû trouver une famille. Pour le bon samaritain, il était impensable de ne pas en adopter un. Dans un entretien accordé à The Dodo, il explique son choix évident : “Après que mon association a fermé le laboratoire, j'étais déterminé à adopter l'un des chats. Petite, un de mes autres chats de laboratoire sauvés était récemment décédé… J'avais donc un choix à faire.”

© White Coat Waste

C’est finalement une petite chatte orange de 12 ans et 10 mois qui a retenu son attention. Traumatisée, la miss était très nerveuse et souffrait de malnutrition. Longtemps après avoir été secourue, elle refusait toujours de manger… Elle était identifiée sous le numéro #11-245, tatoué à l’intérieur de ses 2 oreilles, depuis sa naissance. La première chose à faire était donc de lui trouver un véritable prénom. Et c’est celui de Marigold qu'Anthony a choisi. "Son nom reflète sa couleur unique, qui ressemble beaucoup à la fleur indienne", a-t-il déclaré.

© White Coat Waste

Aujourd’hui, Marigold mène une vie de rêve auprès de sa nouvelle famille. Elle reconnaît d’ailleurs parfaitement son nouveau prénom. “Marigold se porte à merveille. Elle est en bonne santé et elle a repris tout son poids. En fait, elle est maintenant folle de nourriture et exige constamment des friandises ! Nous venons de fêter son 13e anniversaire, son tout premier en dehors du laboratoire. Notre famille lui a même organisé une petite fête d'anniversaire”, s’est émerveillé le bon samaritain.

© White Coat Waste

Parmi les passe-temps préférés de Marigold il y a les jouets, l’herbe à chat et manger des biscuits. Nul doute que la petite chatte va pouvoir finir sa vie dans de bonnes conditions, entourée de gens qui l’aiment plus que tout et qui prendront soin d’elle jusqu’au bout.

© White Coat Waste