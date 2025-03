Après 10 ans en famille et abandonné pour son âge avancé, ce chat attend impatiemment la famille qui voudra bien lui accorder de l’attention

C’est grâce à Albert Harris, ce photographe qui circule dans les refuges pour mettre en avant des animaux délaissés, qu’Ebon a connu une certaine notoriété récemment sur les réseaux sociaux. Selon Cole and Marmalade, revenu sur la trajectoire du chat noir et blanc, l’initiative du photographe bénévole est tout à fait louable. Espérons qu’elle porte ses fruits au plus vite.

Albert Harris Photography / Facebook

Un chat sénior : et pourquoi pas ?

Ebon a 10 ans et il a derrière lui plusieurs expériences. Il a vécu durant de nombreuses années en famille, a été adopté une première fois, puis est revenu à son point de chute : la Washington DC Humane Rescue Alliance. C’est à cet endroit que les bénévoles et Albert Harris ont décidé de se mobiliser pour ce chat qui ne faisait pas l’unanimité, du fait de son âge.

Albert Harris Photography / Facebook

En effet, les chats séniors ont tendance à effrayer les potentiels adoptants, qui s’imaginent devoir débourser beaucoup d’argent pour subvenir à leurs besoins. Par ailleurs, ils ignorent les nombreuses qualités d’un chat plus âgé. Ebon est un parfait exemple d’équilibre. Il est propre, socialisé et ne fera plus ses griffes sur le canapé. Tout ce dont il a besoin, ce sont des genoux sur lesquels s’endormir, et une main pour le caresser.

Un parcours semé d’embûches

Ebon porte en lui plusieurs blessures évidentes. Sa famille de longue date ne pouvait plus s’occuper de lui et a décidé de le confier à un refuge. L’expérience fut bouleversante pour le félin qui a bien évidemment été pris en charge correctement, mais avait perdu ses repères.

Albert Harris Photography / Facebook

Ensuite, Ebon a eu une lueur d’espoir lorsqu’une famille s’est portée volontaire pour son adoption. Malheureusement, l’acclimatation ne s’est pas faite rapidement, ce qui a conduit les adoptants à rendre le chat. Pour eux, Ebon n’était pas en capacité de cohabiter avec d’autres chats.

Un besoin simple : être aimé

Depuis la publication du profil d’Ebon sur ses différents réseaux sociaux, Albert Harris a récolté de nombreuses vues. Pour l’heure, personne ne s’est manifesté pour une adoption consciente et définitive, mais cela ne devrait plus tarder.

Tout le monde est unanime : Ebon a tant à donner et saura ouvrir son cœur à ceux et celles qui lui porteront de l’attention.