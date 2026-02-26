À l'approche des élections municipales la SPA lance une vaste pétition pour généraliser la stérilisation des chats errants

Face à une explosion des admissions et une mortalité dramatique chez les chats des rues, la Société Protectrice des Animaux exige un engagement immédiat des communes pour généraliser stérilisation et identification. À travers sa pétition « Stop Errance Féline » et une campagne choc, elle rappelle que seule une action coordonnée — politique et citoyenne — permettra d’endiguer durablement la surpopulation féline.

L'augmentation constante et incontrôlée de la population de chats errants affecte durement ces derniers en même temps qu'elle est néfaste pour les collectivités et la société. Parfaitement placée pour le constater au quotidien, la SPA lance une campagne de sensibilisation nationale et une grande pétition pour faire de la stérilisation une priorité. Alors que les élections municipales approchent à grands pas, l'association appelle les communes à se mobiliser massivement pour généraliser la stérilisation et l'identification des félins des rues.

La vie est dure pour les chats errants

Les chats harets sont les victimes directes de la hausse de leurs effectifs. Pour ces animaux, le quotidien est extrêmement difficile et périlleux : maladies, bagarres, accidents, faim… Quand on sait qu'un seul couple de félins peut engendrer jusqu'à 20 000 descendants en 4 ans, on imagine aisément les conséquences que cela peut avoir et on le constate d'ailleurs de visu.

Le constat est terrible, avec une mortalité massive chez les chatons (3 jeunes chats errants sur 4 ne dépassent pas l'âge de 6 mois) et une espérance de vie (entre 2 à 5 ans) qui n'a rien à avoir avec celle de leurs congénères ayant une famille (jusqu'à 20 ans).

La société et les structures d'accueil en pâtissent également

Les colonies étendues de chats errants sont source de nuisances sonores et olfactives pour les riverains, sans oublier le risque accru de diffusion de maladies via les déjections notamment.

Les petits mammifères et les oiseaux perçus comme des proies par les chats en souffrent eux aussi. Agir de manière responsable et intelligente contre la surpopulation féline errante, c'est donc également préserver la faune sauvage et le fragile équilibre des écosystèmes.

De leur côté, les refuges et les fourrières font de leur mieux pour recueillir et prendre soin d'autant de chats que possible, mais force est de constater que ces structures manquent cruellement de places et de ressources pour faire face à un tel afflux. Il est indéniable que ce phénomène aggrave la situation des associations. Les établissements de la SPA ont ainsi admis 27 737 chats en 2025, soit près des 2 tiers du nombre total d'animaux (42 373) pris en charge sur l'année.

La stérilisation sauve des vies !

Il existe néanmoins une solution efficace et éthique face à cette tendance inquiétante : la stérilisation. Couplée à l'identification, qui assure une protection, elle sauve littéralement de précieuses vies animales, soulage les refuges et contribue à une cohabitation humains-animaux bien plus harmonieuse.

Voilà pourquoi la SPA lance la pétition « Stop Errance Féline » . Par le biais de cette initiative, l'association interpelle les maires et les élus de France, les encourageant vivement à intensifier les politiques locales de stérilisation et d’identification des chats errants. Car, faut-il le rappeler, la gestion de l'errance et de la divagation féline relève de la responsabilité des communes selon la loi.

Si l'accompagnement de la SPA auprès des collectivités se poursuit et s'intensifie d'année en année, avec un soutien à 153 collectivités partenaires en 2025, l'association espère aujourd'hui obtenir un engagement coordonné et durable des communes de France contre l’errance féline, tout en comptant sur une mobilisation citoyenne ; les particuliers sont invités à stériliser leurs compagnons afin d'éviter les portées non désirées.

« L’invasion de Chaville »

Pour agir concrètement, la Société Protectrice des Animaux mène aussi une campagne de sensibilisation à travers un spot intitulé « L’invasion de Chaville ». La vidéo (ci-dessous) présente une ville française fictive submergée par les félins harets pour illustrer, de manière spectaculaire et originale, les conséquences de ce phénomène sur les animaux et les nuisances qu'il engendre.