Amoureuse des chats, cette famille australienne décide de faire de leur maison, un parc d'attraction félin !

Quand on aime, on ne compte pas. Justement, cette famille australienne ne compte ni les chats qu’elle accueille, ni ses efforts pour les rendre heureux et les aider à avoir un nouveau départ dans la vie.

Cette famille, c’est celle de Vivian Truong. Sa maison n’est pas grande, mais elle fait en sorte que chacun des chats qui y séjournent puisse s’y sentir bien, en attendant d’être adopté. Vivian Truong a, en effet, créé Little V & Friends Animal Rescue, une organisation indépendante par le biais de laquelle elle fait office de famille d’accueil pour les félins en difficulté : nouveau-nés, chats aux besoins spéciaux…

Actuellement, il y en a 8 : Mochi, Ahri, Tofu, Jiji, Boba, Peek-a-Boo, Soybean et Mooncake. Le nombre varie toutefois régulièrement, au rythme des adoptions et des nouvelles arrivées.

Tout dans la maison est aménagé pour leur bien-être et leur confort : des arbres à chats, de nombreuses plateformes fixées aux murs, des jouets, une roue d’exercice… Des installations et des accessoires achetés dans des petites boutiques, auprès de fabricants locaux ou tout simplement confectionnés par la famille elle-même. Ce qui donne une véritable aire de jeux pour les chats.

Vivian Truong raconte à The Dodo que des gens sont parfois étonnés d’apprendre qu’il n’y a quasiment jamais de conflit entre les chats qu’elle recueille et qu’ils vivent en parfaite harmonie. Elle l’explique par l’environnement enrichi qu’elle leur offre. Les animaux ont l’embarras du choix quant aux coins à s’approprier ; ils peuvent ainsi se retirer lorsqu’ils le souhaitent et jouer avec les autres quand ils le désirent.

Le prochain projet pour Vivian Truong consistera à aménager et clôturer son espace extérieur. Les chats pourront ainsi y évoluer en toute sécurité.