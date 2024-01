Alors que son ami chien se faisait attaquer par des coyotes, ce courageux chat n’a pas hésité à intervenir

On pourrait penser que tout oppose Oakley et Binx. Oakley est une petite chienne blanche de race Bichon Havanais. Binx est un chat noir trouvé errant. Pourtant, ils font partie de la même famille et, en dépit des idées reçues sur l’entente entre les chiens et les chats, ils s’adorent. Leurs propriétaires n’auraient pourtant jamais cru assister à une telle preuve d’affection lorsqu’ils ont visionné l’un des enregistrements de leur caméra de surveillance…

Une attaque fulgurante

Le 30 novembre dernier à Edmond en Oklahoma (États-Unis), Lane Dyer, le maître d’Oakley, a laissé la petite chienne sortir dans le jardin familial pour qu’elle fasse ses besoins. Les 2 autres chiens de la famille étaient aussi à l’extérieur, mais hors du champ de vision de la caméra de surveillance qui a capturé une scène terrifiante.

Alors que sur les images on voit Oakley tranquillement se promener sur la pelouse, 2 coyotes, sortis de nulle part, se jettent brutalement sur la pauvre chienne pour l’attaquer. Rapidement, sur le côté gauche, Binx apparaît, déterminé à défendre sa famille et son jardin.

« [Binx] a sauté et les a effrayés, c’était la chose la plus folle qui soit », a déclaré Lane Dyer à KFOR.

Pendant que le minou intimidait les 2 coyotes, le petit Bichon a eu le temps de courir se réfugier à l’intérieur de la maison.

De sévères blessures

Malgré la rapidité d’intervention de son courageux ami, Oakley présentait de graves blessures à la poitrine et à la patte. Les Dyers l’ont immédiatement emmenée à l’hôpital vétérinaire Neel où elle a été recousue tandis que sa patte a reçu une attelle.

Les vétérinaires avaient alors annoncé aux Dyers qu’Oakley pourrait devoir être amputée d’une patte, mais, heureusement, la petite chienne a pu guérir et conserver tous ses membres.

Une réaction inspirante

Une fois rentrés à la maison, les maîtres d’Oakley, qui n’avaient pas vu la scène, ont essayé de comprendre ce qui s’était passé grâce à leurs caméras de sécurité.

Les Dyers ont alors été stupéfaits par ce qu’ils ont découvert. « C’était inspirant de voir notre petit chat d’extérieur sauter sur 2 coyotes qui attaquaient ce petit chien qu’elle aime et les faire fuir. », a déclaré Lane Dyer très fier de son matou.

La cour arrière boisée des Dyers est en effet le domaine de Binx, « un chat du quartier qui est arrivé quand il avait environ 2 mois ». Depuis cet incident, Oakley et Binx s'entendent toujours aussi bien. La chienne va beaucoup mieux et le chat continue à garder un œil vigilant sur les bois…