Victime d'un accident, une chienne handicapée regoûte aux plaisirs de la vie avec l'aide d'un orthoprothésiste animalier (vidéo)

Antoine Maître n'est pas un orthoprothésiste comme les autres. Ses patients arborent un corps recouvert de poils et se tiennent sur 4 pattes. Déterminé à améliorer la qualité de vie des animaux blessés ou handicapés, il a décidé de leur fabriquer des prothèses personnalisées. Une petite chienne prénommée Sansa a notamment bénéficié de son expertise. Explications.

L'appareillage n'a plus aucun secret pour Antoine Maître. Fort d'une expérience de 10 ans en pédiatrie, cet orthoprothésiste de formation s'est investi pour la cause animale en créant Orthopia, un cabinet d'orthopédie dédié à nos amis à fourrure.

Attelles, orthèses, prothèses, ortho-prothèses... le spécialiste conçoit divers dispositifs en fonction du profil et de la pathologie de son patient. Un travail minutieux, qu'il effectue en accord avec la famille et le vétérinaire.

« J'utilise les mêmes matériaux et les mêmes procédés que mes confrères qui travaillent pour les humains, mais nos appareils ne sont pas soumis aux mêmes choses... Par exemple, ils n'ont pas de patients qui mâchouillent leur accessoire. Chez moi, cela peut arriver ! », a-t-il confié non sans sourire à l'équipe rédactionnelle de Woopets.

Parmi ses premières interventions marquantes, notre interlocuteur a souhaité nous raconter l'histoire de Sansa, une femelle Jack Russell Terrier qui revient de loin. Victime d'un accident avec un camion à l'âge de 4 mois, le canidé s'en est « miraculeusement » sorti avec une paralysie du plexus brachial. Quésaco ?

« Les nerfs vont être responsables de la motricité et de la sensibilité de sa patte avant. À la suite du choc, Sansa a perdu l'usage de son membre, a indiqué Antoine, d'une part elle ne peut plus l'utiliser pour marcher, d'autre part elle peut se blesser sans s'en rendre compte. »

Plusieurs objectifs à atteindre

La plupart des chiens aiment se dépenser, jouer et courir à en perdre haleine. Des activités devenues chimériques pour Sansa, dont la patte recourbée frottait constamment le sol.

La demoiselle aux jolis yeux noisette a vu apparaître un flessum sur son corps juvénile. « À partir du moment où une articulation n'est pas utilisée ou reste toujours dans la même position, elle s'enraidit et on observe une baisse de souplesse », a expliqué l'orthoprothésiste animalier.

Après avoir été contacté par les propriétaires de la chienne, Antoine s'est attelé à la tâche. Une fois la conception validée par le vétérinaire de Sansa, le spécialiste a réalisé un moulage de la patte et a bidouillé des thermoplastiques afin de créer l'appareil idéal pour sa patiente. Une fine couche de mousse orthopédique a également été glissée à l'intérieur, dans le but de sécuriser le membre et « d'offrir une seconde peau à l'animal ».

Environ 20 heures de labeur ont été nécessaires pour contempler le résultat. Attelle de correction et de fonction, elle sert 3 objectifs principaux : « Protéger la patte de Sansa contre les blessures ; la tendre pour qu'elle ait un appui correct ; travailler sur le flessum du carpe pour éviter davantage d'enraidissement et gagner en extension. »

Grâce à son attelle, la chienne revit

Mission accomplie ! « Lorsque j'ai posé son attelle, Sansa a immédiatement couru, a déclaré notre interlocuteur, sa propriétaire m'a dit qu'elle revivait. » La petite Jack Russell, débordante d'énergie, attendait ce moment avec impatience.

Sansa a littéralement repris du poil de la bête, un an après l'accident avec le poids lourd. Courir ou s'amuser sans avoir à craindre une blessure, une infection ou tout autre complication s'avère désormais possible. Un second souffle pour la jeune chienne, qui peut agir à l'image de ses congénères !

« Globalement, on a gagné », s'est réjoui l'orthoprothésiste, prêt à améliorer le quotidien de nombreux autres animaux dans le besoin. Eux aussi ont le droit de s'épanouir et de goûter pleinement à une vie normale, malgré leur handicap.

Crédits photo : Antoine Maître / Orthopia