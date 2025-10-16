Alors qu'il cherche désespérément son chat, un autre le suit jusque devant sa porte et refuse de s'en aller

Un redditeur a raconté une série de rencontres inattendues avec d'autres félins, survenues après la disparition de son chat. Une histoire touchante et mystérieuse qui a captivé les internautes, et donné lieu à quelques théories insolites.

Un utilisateur du réseau social Reddit se faisant appeler “WarmGuarantee2991” y a récemment partagé son histoire peu banale avec les chats.

La personne en question avait perdu son ami félin appelé Hector et s’est lancée à sa recherche, quand une jeune chatte à la robe noire, manifestement errante, a décidé de la suivre jusqu’à chez elle.

“Ce n’est pas mon chat, peut-on lire dans sa publication relayée par Newsweek . Je ne sais pas trop ce que je dois faire. Elle n’arrête pas de se frotter contre mes jambes et miaule très fort chaque fois que j’essaie de m’éloigner.”

Le redditeur, qui se décrit comme “un grand amoureux des chats”, a ensuite donné des nouvelles de la minette. En rentrant chez lui, il s’est rendu compte qu’elle avait décidé de ne pas quitter les lieux. Elle est restée à l’attendre devant la porte. “J'ai ouvert ma fenêtre à l'étage pour voir si la chatte était toujours là, raconte, en effet, WarmGuarantee2991. Elle a levé les yeux vers moi et a commencé à miauler constamment et très vite”. L’attitude de la féline a suscité chez lui un mélange de “peur” et d’”honneur”, plaisante-t-il.

Il a essayé - en vain - de retrouver le propriétaire de la chatte noire tout en continuant de rechercher Hector, dont il n’a malheureusement toujours pas de nouvelles.

Sa nouvelle amie l’a même suivi jusqu’à sa voiture alors qu’il s’apprêtait à aller au travail. “Je crois qu’elle s’est attachée à moi”, dit-il.

Encore un coup du système universel de distribution des chats ?

Par la suite, cette chatte s’est volatilisée aussi mystérieusement qu’elle était apparue. Il ne l’a plus revue depuis, mais espère la retrouver pour la sauver de l’errance.



WarmGuarantee2991 / Reddit

A son grand étonnement, 2 autres matous qu’il n’avait jamais rencontrés auparavant se sont présentés devant sa maison le lendemain. WarmGuarantee2991 trouve étrange que les chats du quartier s’intéressent soudainement à lui après le départ d’Hector.

Plus d’un internaute a suggéré, avec humour dans les commentaires, que le “système universel de distribution des chats” était derrière tout cela. Tous lui souhaitent de pouvoir ramener Hector à la maison sain et sauf et d’offrir à la chatte errante la vie heureuse qu’elle mérite.