Alertés par des cris, 2 militaires ouvrent le capot d'un véhicule et sauvent une vie minuscule

Un simple contrôle suscité par des miaulements s’est transformé en une belle histoire de solidarité et de bienveillance. Grâce à l’attention et à la réactivité de 2 hommes, une toute jeune boule de poils a vu son destin basculer du bon côté.

Le jeudi 18 décembre 2025, un petit évènement a eu lieu à la base de l’armée de l’air américaine de Keesler (Keesler Air Force Base), située à Biloxi dans l’Etat du Mississippi. 2 militaires ont découvert et porté secours à une minuscule créature en détresse, qui n’aura plus à connaître l’errance grâce à eux, rapportait WXXV News 25 .

Ce sauvetage a fait l’objet d’une publication Facebook partagée sur la page de ladite base aérienne. On y apprend que les héros du jour sont le sergent Austin Eudy et le caporal chef Joseph Austin, tous 2 membres du service de maintenance du parc automobile.

Alertés par des miaulements provenant de l’un des véhicules dont ils assuraient l’entretien, ils ont ouvert le capot et ainsi trouvé le petit félin ayant trouvé refuge dans le compartiment moteur.

Le chaton au pelage tabby gris était sans doute en quête d’un abri et surtout d’un peu de chaleur, sachant que la température n’excédait guère la quinzaine de degrés dans la région ce jour-là.

En procédant lentement pour ne pas effrayer davantage le jeune minet, ils ont réussi à l’attraper et à le faire sortir de sa cachette. Ils n’ont d’ailleurs pas fait que le sauver, puisqu’il a trouvé une famille aimante dans la foulée de sa découverte.



Keesler Air Force Base / Facebook

“Pensez toujours à vérifier votre véhicule. Cela pourrait sauver une vie”

“Petit rappel amical à l’approche de la baisse des températures : pensez toujours à vérifier votre véhicule afin de vous assurer qu’aucun animal ne s’y est réfugié pour se réchauffer avant de démarrer le moteur. Cela pourrait sauver une vie !” peut-on lire dans le post Facebook de la Keesler Air Force Base.



Keesler Air Force Base / Facebook

De nombreux internautes ont commenté la publication pour remercier le duo, grâce à qui le chaton n’aura pas à vivre dans la rue et a pu découvrir l’amour d’un foyer. Le nom choisi pour le petit rescapé n’a pas été révélé, mais celui d’Elvis pourrait lui aller à merveille, plusieurs parmi les commentateurs ayant relevé la ressemblance du sergent Austin Eudy avec le King.