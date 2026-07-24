Alerté par des miaulements, il offre un nouveau départ à un chaton de 4 semaines terrifié et malade caché dans un trou d'arbre

Recueilli à temps après avoir été découvert seul dans un arbre, un très jeune chaton a pu recevoir les soins urgents dont il avait besoin et se remet désormais de ses épreuves. Sa spectaculaire métamorphose témoigne de l'importance d'une intervention rapide lorsqu'un animal en détresse croise la route d'une personne attentive.

Grâce à un homme vigilant et bienveillant, un chaton livré à lui-même et ayant trouvé refuge dans un arbre est désormais à l'abri du danger et du besoin, rapporte The Cool Down . Son bienfaiteur a raconté ce sauvetage sur Reddit, où il se fait appeler « corgett ».

Ce dernier s'était mis à entendre des miaulements près de chez lui. Il était alors sorti pour tenter de les localiser, et s'est finalement rendu compte qu'ils provenaient du bois voisin. Il a ainsi trouvé un tout jeune chaton tigré caché dans le tronc creux d'un vieil arbre.

Le petit félin semblait mal en point et n'ouvrait quasiment jamais les yeux. Par ailleurs, sa mère était introuvable. L'homme a demandé conseil aux internautes, qui lui ont dit de l'emmener chez le vétérinaire.

« corgett » a ensuite donné des nouvelles du chaton. « Je l'ai sorti de l'arbre. Il est faible », a-t-il ainsi annoncé, ajoutant que son nouveau protégé avait bu de l'eau. Les cabinets vétérinaires étant fermés pour la nuit, il lui a aménagé un coin confortable avec une couverture épaisse, de l'eau, de la nourriture et une bouillotte pour le maintenir au chaud.

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corgett / Reddit

Pepino retrouve son énergie et son envie de jouer

Le lendemain, le minet a été examiné par un vétérinaire, qui a estimé son âge à 4 semaines. Il est donc trop jeune pour être séparé de sa génitrice. Il a aussi prescrit des traitements pour une infection respiratoire, contre les puces et des gouttes oculaires.

Aux côtés de « corgett » et recevant tous les soins dont il a besoin, le chaton, qui a été appelé Pepino par son humain, retrouve des forces petit à petit et s'est même remis à jouer.



corgett / Reddit

« Si je l'avais laissé dans l'arbre, il n'aurait eu que très peu de chances de survivre. Aujourd'hui, c'est un chaton complètement transformé », conclut son sauveur.