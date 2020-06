Alerté par des cris de détresse, il découvre un chaton de quelques semaines enterré vivant !

© RSPCA

Russell avait été découvert sous un tas de compost. Ce petit chaton de quelques semaines était complètement seul, livré à lui-même. Il avait donc peu de chances de survivre dans ces conditions. Heureusement, on l’a trouvé à temps et il a aussitôt été pris en charge par la RSPCA britannique.

Qu’en serait-il advenu de Russell si on n’avait pas entendu ses petits miaulements de détresse ? Un jour, en effet, une personne se trouvait dans son jardin quand elle a entendu de très faibles plaintes provenant de sous son tas de compost, comme le rapporte The Dodo. Il s’agissait d’un minuscule chaton noir, âgé seulement de 4 semaines. Elle l’a aussitôt déterré, nettoyé et contacté la RSPCA (la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals).

Paige Burnham, de la RSPCA, s’en souvient avec émotion : « Quand je suis allée le chercher, il tremblait, était terrifié et affamé. J’en ai eu le cœur brisé ». Le jeune félin a passé la nuit dans l’un des refuges de l’association de protection animale britannique. On lui a offert un coin douillet pour dormir, de la nourriture et de la chaleur. Il n’en fallait pas plus pour que le chaton reprenne du poil de la bête dès le lendemain matin.

A lire aussi : "Une vétérinaire adopte un chat brûlé lors d’un incendie et lui sauve la vie "

Le personnel du refuge lui a donné le nom de Russell. Tout le monde l’a tout de suite adoré et lui-même s’est mis à aller vers les bénévoles au bout de quelques jours. Malgré l’épreuve qu’il avait vécue et qui aurait pu lui être fatale, Russell était en pleine forme. L’équipe de l’antenne de Norwich et Mid Norfolk de la RSPCA en prend bien soin en attendant de lui trouver une famille.