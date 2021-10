Affaibli, un chaton de la taille d'une paume de main s'accroche à la vie avec l'aide de sa mère d'accueil

Découvert sans sa mère, un chaton né la veille avait peu de chances de survivre, mais une mère d’accueil l’a pris en charge et aidé à grandir dans les meilleures conditions. 2 mois et demi plus tard, le félin est bien loin de l’être vulnérable qu’il était lors de son sauvetage.

Début juin 2021, une famille découvrait un chaton nouveau-né seul derrière sa maison. L’animal était minuscule, de la taille d’une paume de main. Surtout, il était totalement livré à lui-même. On a attendu toute la nuit le retour de sa mère, mais celle-ci n’est jamais venue.

Âgé d’à peine 24 heures, le chaton devait être secouru de toute urgence. La famille a contacté Caroline Grace, mère d’accueil bénévole pour l’organisation Saving One Life. Elle s’est aussitôt rendue sur les lieux pour récupérer le petit félin et le prendre en charge.

Caroline Grace / Instagram

Elle l’a appelé Theodore. Le premier jour, il avait du mal à déglutir et elle devait le nourrir à la seringue toutes les 2 heures. Le lendemain, le chaton allait mieux et pouvait désormais s’alimenter sans problème. Il s’est même mis à réclamer ses repas très bruyamment.

Caroline Grace / Instagram

A 3 jours, Theo commençait à ronronner. Il était minuscule, mais ne manquait assurément pas de caractère. Il n’a pas attendu d’ouvrir les yeux ni de marcher pour se montrer actif et entreprenant.

Caroline Grace / Instagram

Puis, enfin sorti de la couveuse, il a commencé à explorer les environs avec une curiosité insatiable et une énergie extraordinaire.

Caroline Grace / Instagram

« Un garçon spécial »

Theodore prenait du poids et grandissait à vue d’œil. Il a « un amour indéniable pour la vie. Il adore courir après les jouets, se faufiler dans les tunnels et grimper aux arbres à chat. Mais ce qu'il aime le plus, c'est se blottir et être avec les gens », raconte Caroline Grace à Love Meow.

Caroline Grace / Instagram

Le chaton est friand de caresses et d’attention. Il est devenu l’ami des autres petits félins accueillis par Caroline Grace.

Caroline Grace / Instagram

Cette dernière dit de lui qu’il est « un garçon spécial », qui « apportera à sa famille de l’amour et de la joie à n’en plus finir ».

Caroline Grace / Instagram

A lire aussi : La belle évolution d'un chaton errant et terrifié trouvé dans un trou

Âgé de 2 mois et demi, Theo ne tardera certainement pas à trouver son nouveau foyer, lui qui ne pesait que quelques dizaines de grammes quand on l’avait recueilli.

Caroline Grace / Instagram