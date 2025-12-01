« Adopté quelque temps après la publication », ce chat au pelage rare noir fumé lui permet de quitter le refuge en un temps record

Ce chat a conquis tout le personnel du refuge dès son arrivée. Son pelage rare y est pour beaucoup, mais c’est également sa personnalité qui a permis au félin de rejoindre une famille au plus vite.

Gunna fait partie de ces chanceux dont le séjour ne s’est pas éternisé au refuge. Avec son pelage « noir fumé », il a intrigué les membres du personnel du Valley Animal Center, situé en Californie (États-Unis). En plus d’être magnifique, Gunna est un chat adorable qui a su séduire sans problème les humains de son entourage, et ses adoptants actuels.

Une rareté génétique

Gunna présente un pelage hors du commun. Sa coloration « rare et magnifique » évoquée par les bénévoles est fascinante. Des photos partagées par le refuge et relayées par Newsweek le prouvent.

Ce manteau rare, appelé « noir fumé », le chat le doit à une particularité génétique. Sim Kaur, membre du refuge Valley Animal Center expliquait : « Les chats noirs comme Gunna ont leur coloration unique grâce à un gène spécial qui supprime le pigment à la base de chaque poil ».

Contrairement a beaucoup d’autres chats, l’extrémité des poils de Gunna n’est pas plus claire que la base, mais c’est l’inverse. La base de son pelage est blanc ou gris argenté, et la pointe et brune ou noire. C’est cette particularité génétique qui donne cette impression de « fumé ».

Des photos devenues virales

L’apparence du chat a vite attiré l’attention des internautes sur Instagram, qui ont relayé l’annonce de mise à l’adoption. Il n’aura fallu que quelques jours à Gunna pour qu’il trouve sa famille. « Gunna a été adopté quelque temps après la publication, il est donc maintenant dans sa maison pour toujours ».

Tous les félins n’ont pas la même chance que Gunna. Dans les refuges ils sont encore nombreux à attendre leurs futures familles. Si en 2024 les refuges américains ont enregistré une baisse de leurs effectifs de pensionnaires, les chiffres restent très importants.

Les chats restent les animaux les plus nombreux dans les refuges, notamment du fait d’un déficit de stérilisation dans de nombreux territoires. Ils représentent 65% des animaux de refuge. En particulier lorsqu’ils sont chatons ou séniors, ils peuvent être exposés à l’euthanasie s’ils sont touchés par la maladie. Donateurs, familles d’accueil et aide matérielle sont régulièrement sollicités pour embellir la vie, ne serait-ce que ponctuellement, de ces boules de poils en détresse.