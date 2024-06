Des scientifiques révèlent les secrets génétiques des chats au pelage poivre et sel unique au monde

Depuis 2007, l’étrange pelage poivre et sel de certains chats sauvages finlandais interroge beaucoup scientifiques et amoureux des félins. Récemment, une étude a enfin révélé l’origine de ce pelage original : la réponse se trouvait dans les gènes de ces minous.

Tabby, écaille de tortue, tuxedo, noir, roux… Il existe de nombreux types de pelage chez les chats, mais connaissez-vous le pelage salmiak ? Ce pelage poivre et sel unique en son genre ne touche que certains chats en Finlande et intrigue énormément par son apparition soudaine et son origine inconnue.

Des scientifiques se sont récemment penchés sur la question et ils ont rendu leurs conclusions dans une étude qui a été publiée début mai 2024 dans la revue Animal Genetics.

Des félins au pelage unique

Comme le rapporte Newsweek, c’est à partir de 2007 que les Finlandais ont commencé à remarquer que le pelage de certains chats sauvages était particulièrement distinctif et original. Ces matous ressemblaient à des chats tuxedo à la robe noire et blanche, mais leurs poils, noirs à la base, blanchissaient étrangement vers les extrémités.

Ce type de pelage hors du commun a été baptisé « salmiak » en référence à la réglisse salée, une friandise populaire en Finlande, à laquelle il fait penser. À noter que, s’il est plus facile à voir chez les chats avec des poils noirs, ce motif peut également apparaître chez des chats d’autres couleurs comme chez les chats bruns tigrés, écaille de tortue et bleus.

En raison de son originalité, ce pelage a séduit les Finlandais qui ont commencé à adopter certains chats sauvages présentant ce motif rare. C’est de cette manière que la robe salmiak s'est répandue dans le pays.

Un mystère résolu

Les chats salmiak ont éveillé la curiosité de nombreux observateurs. Se proposant de résoudre le mystère, des scientifiques se sont lancés dans des tests ADN pour mieux comprendre la génétique de ces chats.

C’est en procédant au séquençage complet du génome de 2 félins au pelage salmiak afin de trouver des changements uniques dans leur ADN qu’ils ont trouvé la clé de l’énigme. Ils ont en effet observé qu'une partie de la séquence ADN manquait en aval du gène KIT, un gène associé à plusieurs modèles de poils blancs chez les chats domestiques.

Afin de vérifier leurs résultats, les auteurs de l’étude ont recherché cette mutation génétique chez 180 chats au pelage « normal » et 3 autres félins de couleur salmiak. Ces nouveaux tests leur ont permis de déterminer que cette variation génétique devait être transmise par les 2 parents pour se manifester. En effet, les 3 félins au pelage salmiak présentaient bien la mutation qu’ils avaient hérité de leurs 2 parents, tandis que les chats au pelage « normal » porteurs de la variante ne l’avaient héritée que d'un seul parent et n’affichait donc pas le motif salmiak. Les chats n’auront donc jamais fini de nous étonner !