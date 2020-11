Abandonnés dans une boite en carton sous un froid glacial, 2 chatons se maintiennent en vie pendant 12 heures jusqu'à l'arrivée de leur sauveteur !

Des chatons à peine nés ont été miraculeusement sauvés de la rue alors qu’une tempête faisait rage.

Abandonner la portée de son animal de compagnie est une tragédie qui arrive malheureusement trop souvent. Ce fut le cas ces 2 chatons, plus tard baptisés Jones et Shiro.

Si petits qu’ils n’avaient pas encore ouvert les yeux, les 2 frères se sont retrouvés dans les rues de l’Arizona, aux Etats-Unis. En les découvrant, leur sauveur était stupéfait de voir qu’ils se maintenaient collés l’un à l’autre pour se réchauffer du mieux qu’ils pouvaient. Le froid était mortel et une tempête grondait. De plus, les chatons n’avaient pas été nourris en l’espace de 12 heures. Voilà pourquoi Shelbi Uyehara du Jin’s Bottle Babies était agréablement surpris. Comme rapporté par Démotivateur, le professionnel est arrivé sur les lieux après que l’individu qui a trouvé les chatons l’a contacté. Il s’attendait à trouver des petits en état de détresse mais ils s’étaient maintenus en vie.

Nourris sur place, les chatons ont par la suite été transportés en centre de soins. Leur température s’est stabilisée et ils ont pu s’endormir.

Jones et Shiro sont restés plusieurs mois chez Jin’s Bottle Babies. Leur état de santé est au stable et les frères sont traités comme ils méritent.

Une famille est finalement venue rencontrer les chats et les a adoptés. Même s’ils ne devaient jamais être séparés, Jones et Shiro ont fini par l’être mais jouissent tous les 2 de la chaleur d’un foyer aimant et sont en excellente santé.