Un chat errant et sénior se réfugie à l'intérieur d'un immeuble dans l'espoir d'être sauvé (vidéo)

C’est à l’intérieur de son immeuble que Chelsea, une New-Yorkaise, a fait une rencontre qu’elle n’oubliera jamais. Un chat roux, maigre et dépenaillé gisait seul dans l’escalier, et son pelage était couvert de nœuds. Cette scène a brisé le cœur de Chelsea.

Un chat en détresse

« Quand j’ai vu ce vieux matou fragile et recroquevillé, j’ai tout de suite su que je ne pouvais pas le laisser là », a-t-elle confié à Love Meow. Immédiatement, Chelsea est allée chercher de la nourriture et de l’eau pour soulager le félin. En faisant cela, elle a réalisé à quel point il était amical et gentil.

Elle l’a accueilli chez elle, l’a nettoyé et lui a donné encore plus de nourriture, qu’il a rapidement dévorée ! Après s’être rempli l’estomac à ras bord, il s’est offert une longue sieste dans une litière, au lieu du lit confortable que sa bienfaitrice lui avait préparé.

À ce moment-là, Chelsea a contacté les bénévoles de Little Wanderers NYC, un refuge local. Ils ont proposé d’accueillir le félin, et de lui fournir tous les soins dont il avait cruellement besoin. Nommé Otto, le chat a rejoint un foyer d’accueil chaleureux.

Santé et joie de vivre retrouvées

Là-bas, il a retrouvé toute sa force et son pelage est redevenu brillant. Ses yeux étaient plus vifs et son niveau d’énergie a grimpé en flèche ! Il adorait se faire gratter la tête, miauler pour attirer l’attention, et ronronner à tout bout de champ.

Little Wanderers NYC / Facebook

Otto a bénéficié d’une manucure bien nécessaire, car ses ongles étaient devenus trop longs. Grâce à cela, il a enfin pu se balader sans gêne ni douleur. De même, ses touffes de poils emmêlés ont été enlevées pour le soulager.

Avec un pelage propre et sans nœuds, Otto a pu se toiletter pour la première fois depuis son sauvetage. Chez le vétérinaire, le matou de 10 ans a su dévoiler tout son charme. « Il ronronne lorsqu’on l’examine, enfonce sa tête dans votre main et ne demande rien d’autre que d’être aimé », ont déclaré les membres de Little Wanderers NYC.

Little Wanderers NYC / Facebook

Chelsea n’a pas oublié le petit Otto, elle lui a même offert un jouet, dont il ne s’est plus jamais séparé. Ce gentil matou adore la compagnie de ses congénères et les câlins, et ne changerait de vie pour rien au monde. Il n’aura plus jamais à se soucier de quoi que ce soit, car ses bienfaiteurs s’assureront qu’il sera chéri jusqu’à la fin de sa vie !