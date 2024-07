Abandonnée en raison de son cancer, une chatte à 3 pattes trouve la sérénité auprès d’une femme qui a surmonté la même maladie (vidéo)

Promise a été déçue maintes fois. La jolie minette au pelage noir a été abandonnée à plusieurs reprises, notamment à cause de son cancer. Cette semaine, le refuge américain l’ayant prise en charge a partagé une bonne nouvelle sur les réseaux sociaux : la petite boule de poils a enfin trouvé l’amour et la sérénité !

Promise a beau être très mignonne et gentille, elle a été trahie par ses adoptants à de multiples reprises. Son parcours chaotique a commencé en février, lorsque son propriétaire a décidé de l’abandonner après avoir appris qu’un cancer rongeait son organisme.

Le refuge Furry Nation Salvation, situé en Floride, lui a ouvert ses portes et l’a chouchoutée. Par la suite, la chatte à la robe noire a retrouvé chaussure à sa patte… mais a été ramenée 2 fois.

© Furry Nation Salvation

La chatte a surmonté de nombreuses épreuves

Autrefois, la boule de poils s’appelait Violet. Les membres de l’association ont néanmoins changé son nom en « Promise, car nous avons promis de ne jamais l’abandonner, quoi qu’il arrive », expliquent-ils.

En raison de sa maigreur et de sa faiblesse à son arrivée au refuge, ses bienfaiteurs craignaient le pire…

De plus, une tumeur découverte sur l’une de ses pattes arrière a entraîné une opération chirurgicale : Promise a subi une amputation.

Comme le rapporte un article publié sur le site web de News & Observer, la chatte a bénéficié de traitements pour l’aider à combattre sa maladie. Et elle a réussi à la vaincre ! « N’est-ce pas incroyable, à quel point elle est résiliente, douce et aimante après tout cela, à quel point elle est courageuse ? », a écrit l’équipe du refuge sur les réseaux sociaux.

© Furry Nation Salvation

Promise ne sera plus jamais déçue

Abandons, cancer, amputation… La vie lui a apporté son lot d’épreuves et de défis. Mais Promise a su se relever et aller de l’avant. Pour le plus grand plaisir de ses anges gardiens, qui n’ont jamais baissé les bras, l’amour avec un grand « A » est même venu frapper à la porte de son cœur !

Le 23 juillet 2024, l’association a partagé un post sur Facebook et Instagram pour annoncer qu’elle avait été adoptée. « Nous savons que Promise est entre de bonnes mains. Elle sera aimée pour le reste de sa vie, et elle ne sera plus déçue », déclarent-ils avec enthousiasme.

Selon nos confrères d’outre-Atlantique, son adoptante « n’est pas étrangère au cancer » et « l’a combattu à l’instar de Promise ». En outre, elle s’est déjà occupée d’animaux handicapés.

Aujourd’hui, l’adorable boule de poils « s’adapte à son nouvel environnement et à ses nouvelles sœurs », qui ont également 3 pattes ! Après avoir affronté les déceptions et les difficultés, la chatte savoure la douce promesse de l’amour et la vie qu’elle a toujours méritée.