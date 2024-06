Une chienne âgée et rescapée du cancer, cherche toujours une famille après 5 années au refuge (vidéo)

L’histoire de Kina suit un scénario malheureusement trop familier. Abandonnée en 2019 avec un autre chien sous prétexte que leurs propriétaires déménageaient et qu’ils ne pouvaient pas les garder, Kina a été prise en charge par le refuge de Pet Rescue Solutions à South El Monte, en Californie (États-Unis).

Tandis que son acolyte, un Berger Australien, a trouvé un foyer en quelques semaines, la pauvre Kina était de son côté laissée pour compte. Cinq ans après son arrivée au refuge, la chienne croisée Bouledogue Americain attend toujours désespérément sa famille pour la vie.

Des obstacles à l’adoption

Brittany Rainwater, la directrice adjointe de Pet Rescue Solutions, attribue le séjour prolongé de Kina à plusieurs facteurs. « Elle est avec nous depuis un certain temps, en partie à cause de sa taille, car les gros chiens prennent souvent plus de temps à placer », a-t-elle notamment expliqué à Newsweek.

En plus de sa race, l’âge avancé de Kina entrave également ses chances d’adoption. En général, il y a en effet moins de demandes pour les chiens âgés dans les refuges.

Même si elle est aujourd’hui en bonne santé, la chienne a aussi rencontré de sérieux problèmes médicaux qui peuvent freiner certains adoptants. « Elle a également eu un cancer il y a quelques années, mais elle est en rémission depuis et se porte bien », a assuré Brittany Rainwater.

Une chienne qui mérite une chance

Malgré ces obstacles, le personnel du refuge n’a pas renoncé à trouver à Kina la famille idéale et de faire son rêve une réalité. « Kina serait mieux dans une maison calme, où elle serait le seul chien », a déclaré Brittany Rainwater. « Non pas parce qu’elle est horrible avec les autres animaux de compagnie, mais parce qu’elle a besoin que la transition soit aussi facile que possible. Elle est facilement stressée, mais dans un environnement paisible, c’est le chien le plus calme qui soit », a-t-elle ajouté.

En attendant, Kina a trouvé un peu de bonheur au refuge grâce à la bienveillance des bénévoles. « Je dirais que ce qu’elle préfère faire, c’est passer son temps à l’intérieur et dormir sur son lit pour obtenir des friandises. Elle aime aussi jouer avec le tuyau d’arrosage », a déclaré la directrice du refuge.

Après toutes les épreuves qu’elle a traversées, Kina mérite vraiment une chance de démarrer une nouvelle vie. Espérons qu’une famille soit touchée par son histoire et réalise très vite son rêve !