Abandonné par ses précédents humains, ce chat tigré est allé chercher de l’aide auprès d’une jeune femme dont il a changé la vie

Malgré leur côté très indépendant, certains chats ne sont absolument pas fait pour vivre seuls dans la rue. C’est le cas de Boots, un magnifique chat tigré qui s’est retrouvé errant contre son gré et a tout fait pour retrouver une famille par lui-même. Lorsqu’il a croisé la route de Marissa, il a immédiatement su qu’elle serait sa nouvelle maîtresse…

Marissa Eller est une jeune écrivaine américaine qui vit avec ses parents et sa grand-mère. Un après-midi d’octobre, alors qu’elle s’était assise sur le porche de la maison pour profiter du calme et de l’air frais, elle a aperçu un chat l’observer au bout de l’allée. Ce chat, elle et ses parents l’avaient déjà vu à plusieurs reprises, errant dans le quartier… “J'ai commencé à l'appeler, et il m'a répondu de façon frénétique. Il s'est ensuite approché de moi et m'a laissé le caresser, puis il s'est assis à mes côtés, sur la marche du porche et est monté sur mes genoux”, a confié la jeune femme lors d’un entretien accordé à The Dodo. Surprise par le comportement très amical du petit vagabond, la jeune femme a immortalisé la scène en prenant une photo qui est rapidement devenue virale sur X (anciennement Twitter). “Vous pouvez voir à mon visage sur cette photo que je suis choquée par la façon dont il m’a répondu, moi qui suis une totale inconnue pour lui”, a-t-elle déclaré.

Un triste passé

Si Marissa et sa maman avaient à cœur de recueillir le matou, son papa et sa grand-mère ne l'entendaient malheureusement pas de cette oreille. Mais au fil des mois, et l’hiver approchant, ils ont vite changé d’avis. “Ma grand-mère est rentrée un jour et nous a trouvés, ma mère et moi, sur la terrasse, en manteaux, avec Boots. Elle a trouvé ça ridicule et nous a dit d’amener le chat à l'intérieur”, s’est-elle ensuite remémorée. Après quelques jours à aller et venir entre la maison et l’extérieur, Boots de son petit nom, a finalement décidé d’élire domicile au sein de la famille qui l’a si gentiment accueilli. Par la suite Marissa a pu en apprendre davantage sur le passé de son protégé. Boots “avait été abandonné par ses précédents propriétaires, livré à lui-même dehors, car ils venaient d’avoir un chiot. C’est pour cela qu’il errait sans but dans le quartier”, a-t-elle expliqué.

“Cela m’a toujours semblé tellement incroyable qu’il se soit approché de moi comme il l’a fait, après ce que les gens lui avaient fait. Il aime les gens et je pense vraiment qu'il a l’âme d'un Golden Retriever”, a-t-elle ajouté avant de conclure avec une profonde tendresse : “Il est devenu une source sans fin de soutien émotionnel et de joie. Je n'ai pas vraiment de mots pour décrire comment il a changé ma vie pour le mieux. Il est devenu si spécial pour moi que j'ai du mal à le décrire. J'ai l'impression que c’est lui qui nous a choisis et non l’inverse, et nous nous en portons tous bien mieux.”

