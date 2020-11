Abandonné par sa mère parce qu'il était trop faible, ce chaton s'épanouit grâce à la relation qu'il entretient avec un cochon !

Lui-même arraché à une mort certaine, un cochon a pris sous son aile un chaton dont la mère ne voulait plus, parce que trop faible. Dès lors, une magnifique amitié est née. C’est ce qui a permis de sauver la vie du jeune félin.

Nous avons découvert et relayé plus d’une histoire où un chaton en difficulté était pris en charge par une chienne, par exemple. De manière générale, des récits d’amitiés entre animaux d’espèces différentes, nous en rencontrons assez souvent, mais celle dont il est question ici et qui a eu lieu au Chili a de quoi surprendre. Elle lie, en effet, une chatte et une truie, comme le rapporte Animal Channel.

Après sa naissance, un chaton femelle répondant au nom de Marina ne recevait plus les soins de sa mère. Cette dernière avait, en effet, senti que la jeune chatte était la plus faible de la portée et l’a rejetée.

Vulnérable, livrée à elle-même et malade, Marina semblait condamnée. Heureusement, une organisation chilienne, Santuario Igualdad Interespecie, a été informée de la situation. Elle a accueilli le chaton dans son refuge situé à El Monte, à une cinquantaine de km de la capitale Santiago.

Au sanctuaire, Marina a fait connaissance avec Laura, une jeune truie sauvée d’un abattoir par l’association. Dès leur rencontre, les 2 animaux se sont tout de suite entendus à merveille. Une belle amitié s’est mise en place, si bien que la chatte et la truie sont devenues inséparables.

Marina n’était toutefois pas encore tirée d’affaire. Elle souffrait encore de divers problèmes de santé, mais l’équipe de Santuario Igualdad Interespecie ont redoublé d’efforts pour l’aider à guérir. Grâce à leur détermination et aux traitements, le chaton a été sauvé. En quelques semaines, la petite Marina courait partout et jouait avec une énergie considérable. Elle était en pleine forme.

Laura y est aussi pour quelque chose. Son amitié et le réconfort qu’elle a apporté à la jeune chatte ont été déterminants dans sa renaissance.

