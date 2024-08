Abandonné en plein soleil, un chat au coeur brisé réapprend à faire confiance grâce aux soins des bénévoles

Lorsque les membres du personnel du refuge pour animaux de Clifton (New Jersey, États-Unis) sont arrivés au travail ce matin-là, ils ont fait une découverte révoltante. Comme le rapporte Love Meow, un chat tigré avait été abandonné devant la porte du refuge quelques heures avant son ouverture et le pauvre minou attendait depuis sous un soleil de plomb. Baptisé Sunny, le félin a tout de suite été mis en sécurité à l’intérieur.

Un chat brisé

Traumatisé par cette épreuve, le pauvre Sunny était stressé et terrifié. Il ne laissait personne le toucher et restait prostré dans le coin de sa cage. « Il est arrivé chez nous très brisé. Au début, il ne faisait confiance à aucun d'entre nous », a déclaré le refuge.

Clifton Animal Shelter / Facebook

Pourtant, derrière son air craintif se cachait une âme douce qui ne demandait qu’à être aimée. Pour les bénévoles du Clifton Animal Shelter, il était hors de question de l’abandonner une nouvelle fois, c’est pourquoi ils se sont donné pour mission de l’aider. « Nous savions qu'il méritait mieux, alors nous avons juré de faire une différence pour lui et de lui apprendre à nous faire confiance », ont-ils assuré.

Un long chemin vers la confiance

Après avoir découvert qu’il adorait les friandises à lécher et le poulet frais, l’équipe du refuge s’est employée à gagner progressivement sa confiance.

Clifton Animal Shelter / Facebook

Les murs que le minou avait érigés après avoir été si maltraité se sont doucement abaissés après plusieurs mois d’efforts et de renforcement positif quotidien.

Sunny a commencé à cligner des yeux en direction des bénévoles, avant de se laisser finalement caresser.

Clifton Animal Shelter / Facebook

« Nos formidables bénévoles ont passé de nombreuses heures à travailler avec lui et à lui faire comprendre que tous les humains ne le laisseront pas tomber », a ainsi déclaré le refuge.

Sunny a même commencé à faire des câlins en se blottissant sur les genoux d’une bénévole et lui donnant d’adorables coups de tête.

Clifton Animal Shelter / Facebook

Aujourd’hui, cela fait plus d'un an que Sunny est arrivé au refuge et le félin craintif et méfiant des débuts a laissé sa place à un chat câlin, joueur et ronronnant.

Seule une famille prête à le chérir toute sa vie dans un environnement calme manque à son bonheur. Espérons que ce gentil chat trouve enfin le foyer de ses rêves afin de dire adieu pour de bon aux traumatismes de son passé difficile.