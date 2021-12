Abandonné dans un appartement inhabité, ce chat trouve le courage de vaincre sa timidité et de commencer une nouvelle vie

Abandonné dans un appartement inhabité, ce chat trouve le courage de vaincre sa timidité et de commencer une nouvelle vie

Les anciens propriétaires de Narnia avaient déménagé en laissant ce chat seul sur place. Une association s’en est rendu compte et lui a trouvé une famille d’accueil. L’animal a eu besoin de temps pour réapprendre à faire confiance aux humains et il y est parvenu.

Après l’abandon et la solitude, un chat a retrouvé sa joie de vivre grâce à une association et à une famille aimante, comme le raconte Love Meow.

En mai 2021, l’équipe de Little Wanderers NYC apprenait qu’un chat avait été abandonné dans un appartement inhabité à Mount Vernon, dans l’Etat de New York. Ses propriétaires avaient quitté le logement dans la précipitation pour emménager ailleurs, sans prendre la peine de l’emmener ou de le confier à quelqu’un d’autre. Un voisin s’en était aperçu et, après l’avoir nourri, il avait lancé un appel à l’aide.



Little Wanderers NYC / Instagram

Âgé de 6 ans environ, le félin appelé Narnia était extrêmement réservé et craintif envers les humains. Il essayait de se cacher chaque fois que quelqu’un tentait de s’approcher de lui. « C'est un très beau chat et nous attendons avec impatience qu'il s'épanouisse pour devenir le roi qu'il est destiné à être », indiquait alors Little Wanderers NYC.



Little Wanderers NYC / Instagram

Une famille d’accueil aimante, avant le foyer définitif idéal

L’organisation l’a pris en charge. Après l’avoir emmené chez le vétérinaire, elle l’a confié à une famille d’accueil. Cette dernière a fait preuve de patience et a travaillé dur pour rassurer Narnia et lui faire comprendre qu’il était désormais en sécurité. Peu à peu, le chat a commencé à apprécier le confort et l’amour de ce nouveau foyer.



Little Wanderers NYC / Instagram

Un soir, il a décidé d’aller de lui-même vers sa mère d’accueil, qu’il a rejointe dans son lit pour s’endormir paisiblement à ses côtés. C’était le signe qu’il lui faisait désormais totalement confiance.



Little Wanderers NYC / Instagram

Little Wanderers NYC s’employait ensuite à le faire adopter définitivement. L’association cherchait une famille calme et sans autre animal de compagnie. Elle a fini par la trouver, 5 mois après son sauvetage. Narnia a ainsi pu connaître un nouveau départ dans sa vie auprès de ses nouveaux propriétaires, qui savent qu’ils devront eux aussi lui donner du temps et beaucoup d’affection pour qu’il se fie à eux.

A lire aussi : Un chaton de 3 mois amputé d'une patte après un accident étonne par sa force de vivre



Little Wanderers NYC / Instagram