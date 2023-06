À l'âge de 14 ans, un chat pousse la porte d'un refuge après avoir vécu une séparation déchirante

Pumpkin est arrivé dans un refuge new-yorkais à l’âge de 14 ans. Son ancien propriétaire, âgé lui aussi, avait été contraint de se séparer de son chat pour des raisons médicales, rapporte Cole & Marmelade.

Un chat à la santé fragile

Les bénévoles de Timber’s Legacy ont été ravis de lui ouvrir les portes de leur refuge. « Il mérite d’être dans une famille aimante pour le temps qui lui reste », ont-ils confié. Cependant, ils n’ont pas tardé à réaliser que la santé du félin était particulièrement fragile.

Timber's Legacy / Facebook

En plus d’être maigre et déshydraté, Pumpkin avait une fourrure sale et emmêlée. Il souffrait également d’une infection respiratoire et d’une maladie dentaire. « Cette négligence n’était pas volontaire de la part de son ancien maître, qui était malade lui aussi », précisent les membres du Manhattan Care Center.

Une joie de vivre à toute épreuve

Pumpkin a donc été emmené chez un vétérinaire pour y recevoir de nombreux soins. En dépit de ses souffrances, il savait se montrer tendre et affectueux. « Il est très heureux d’avoir de la compagnie, il est tellement gentil », explique Evelyne, bénévole.

Timber's Legacy / Facebook

« Il adore recevoir de l’attention. Il ronronnait si fort pendant que le vétérinaire l’examinait qu’il ne parvenait même pas à entendre les battements de son cœur ! », sourient les membres du refuge.

Une retraite en toute sérénité

Après être resté en quarantaine pendant un certain temps, Pumpkin a rejoint une famille d’accueil où il a su reprendre du poil de la bête. Un mois après son arrivée, le matou était reconnaissable. Il est devenu un véritable « gentleman » !

Timber's Legacy / Facebook

« Pumpkin s’est très bien intégré dans son nouveau foyer. Il a fait la rencontre d’un chiot et d’un chat qu’il adore. Ses reins vont mieux maintenant qu’il n’est plus déshydraté et qu’il mange régulièrement », se réjouissent les bénévoles.

Grâce au dévouement des équipes du Manhattan Care Center, Pumpkin peut s’offrir une retraite en toute sérénité. Il compte bien profiter de cette nouvelle expérience aussi longtemps qu’il le pourra…