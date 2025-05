À court de solutions pour réveiller sa fille, une mère envoie son chat tous les matins (vidéo)

Katie McDonald, originaire de Boston (États-Unis), est l’heureuse maman d’une fille ainsi que la propriétaire de 2 chats, Maki et Suki. Comme tous les parents, elle doit souvent relever des défis, et réveiller son enfant chaque matin en fait partie. Heureusement, elle peut compter sur le soutien de sa chatte Suki, qui lui donne un petit coup de patte pour que le réveil soit plus doux.

En effet, depuis un certain temps, Katie rencontrait de grosses difficultés à convaincre sa fille de se lever afin d’aller à l’école. Trop bien dans son lit, cette dernière demandait toujours à pouvoir dormir 5 minutes de plus, ce qui n’était pas possible, puisqu’elle risquait d’être en retard pour ses cours.

@maki.suki2 / TikTok

Une idée brillante

Comme la fillette n’avait aucune envie de sortir du lit, mais que sa mère insistait pour qu’elle se lève, des conflits éclataient quasi quotidiennement. Une situation difficile à vivre pour chacune, car chaque journée commençait par une dispute, rapportait Newsweek. Katie ne savait plus vraiment comment réagir, jusqu’à ce qu’une idée brillante lui traverse la tête.

Elle a décidé d’apprendre à son chat, Suki, à réveiller sa jeune humaine. Désormais, quand le réveil sonne à 7 h 30 du matin, la féline entre dans la chambre de sa sœur et lui monte dessus. Elle lui donne des petits coups de tête jusqu’à ce que celle-ci se réveille.

Une solution efficace

Jusqu’à présent, cette solution a porté ses fruits. Mieux encore, les conflits entre Katie et sa fille se sont arrêtés grâce à Suki : « J'en avais marre de cette dispute quotidienne de "5 minutes de plus" [...] C'était la meilleure chose qui pouvait arriver, car depuis lors, nous n'avons pas eu une seule dispute à propos du levé pour aller à l'école », partageait la femme.

Cette dernière a précisé qu’elle ne savait pas réellement comment elle avait réussi à dresser son chat pour qu’il agisse ainsi. Elle suppose qu’il a senti sa détresse, et qu’il a simplement voulu l''aider. Un coup de patte bienvenu et qui a permis à la famille de retrouver son harmonie !