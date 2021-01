A cause du confinement, les chats auraient de plus en plus de mal à tolérer la présence de leurs propriétaires

Photo d'illustration

Si le confinement a permis aux animaux de compagnie et leurs propriétaires de passer plus de temps ensemble, il a aussi eu un impact négatif sur certains chats. Ces derniers souffriraient à présent de l’omniprésence de leurs maîtres.

Instaurées pour freiner la propagation du virus responsable de la Covid-19, les mesures de confinement ont impacté non seulement la vie des humains, mais aussi le quotidien de leurs animaux de compagnie. Ceux-ci ont vu leurs habitudes et activités bouleversées, ce qui n’est pas sans conséquence sur leur psychologie et leur bien-être. Certains chats en ont souffert plus que d’autres, comme l’indique Les Eclaireuses.

Après 2 confinements nationaux – de mars à mai, puis d’octobre à décembre 2020 – un 3e semble se profiler au vu de la situation sanitaire toujours aussi complexe. Les propriétaires d’animaux en ont profité pour consacrer davantage de temps et d’attention à leurs compagnons. Ils ont pu partager de précieux moments de jeux et d’échanges, peaufiné leur éducation en leur apprenant de nouveaux tours et ont mieux géré l’isolement.

Des chats dépressifs et agressifs, car privés de leur liberté

Le fait d’avoir leurs maîtres à leurs côtés en permanence n’a toutefois pas que du positif. Parmi les chats, nombreux sont ceux qui ont mal supporté cette restriction de leur espace personnel et de leur besoin d’être seuls par moments. Sans oublier que certains d’entre eux étaient enfermés chez eux, alors qu’ils avaient l’habitude de sortir à leur guise.

Autant de facteurs qui auraient contribué au développement de troubles comportementaux chez plus d’un félin, dont la dépression et l’agressivité. Dépression que l’animal manifeste notamment en restant « prostré dans un coin, il mange sa nourriture, mais ne produit quasiment plus de comportements », comme l’explique Emmanuelle Titeux, vétérinaire citée par Les Eclaireuses.

Pour la spécialiste, le confinement constitue pour le chat une situation « où il n’a aucun moyen de s’adapter et se met dans une forme d’apathie ».

Par ailleurs, elle fait état de nombreux témoignages de propriétaires venus la voir car leurs chats étaient devenus agressifs à leur égard.

Respecter l’espace personnel et le besoin de solitude du chat

L’attitude préconisée pour atténuer ou prévenir ce genre de problème, consiste à ne pas solliciter le chat à outrance pour des câlins et lui laisser l’initiative. Il est également recommandé, dans la mesure du possible, de lui réserver un espace bien à lui à la maison. Un endroit où il a la possibilité de se réfugier, d’être au calme et d’être seul lorsqu’il en ressent le besoin.