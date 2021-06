81 chats et 27 chiens en mauvaise santé retirés d’un élevage (vidéo)

Entassés par dizaines, privés de la lumière du jour pour certains et malades… 81 chats et 27 chiens ont vu leur calvaire prendre fin avec l’arrivée de la SPA et des autorités départementales dans l’élevage où ils vivaient.

Accompagnée des gendarmes et de la DDCSPP de Haute-Saône, la SPA a pris en charge une centaine d’animaux qui vivaient dans un élevage insalubre et surpeuplé près de Luxeuil-les-Bains (70), rapporte France Bleu.

Effectuée le 26 mars dernier et ayant duré 7 heures, l’intervention a été l’épilogue de près d’un an et demi d’enquête et de surveillance de la part de la Société Protectrice des Animaux. L’association avait reçu plusieurs signalements concernant la structure en question ; depuis fin 2019, plus d’une personne s’était plainte après la mort d’animaux achetés en ces lieux, et ce, peu de temps après leur acquisition.

Les intervenants s’attendaient à n’avoir affaire qu’à des chats, mais ils ont a découvert que des canidés étaient également détenus par l’éleveuse. « Nous intervenions dans un élevage de chats mais avons eu la surprise de trouver 27 chiens, non déclarés », indique, en effet, Élodie, membre du service juridique protection animale de la SPA.

A leurs côtés, 81 félins qui vivaient dans les mêmes conditions : maladie, ressources insuffisantes (nourriture, eau, litière…), obscurité, surpopulation, manque d’hygiène, absence de nurserie…

Rien n’avait changé malgré plusieurs rappels à l’ordre

L’éleveuse avait pourtant fait l’objet de plusieurs rappels à l’ordre et d’une mise en demeure, mais elle n’avait visiblement rien fait pour améliorer la situation. Celle-ci n’a d’ailleurs fait que s’aggraver à mesure que les animaux se sont reproduits, et la maîtresse des lieux s’est retrouvée complètement dépassée.

Gale, sous-alimentation, diarrhées, parasitoses et coryza figurent parmi les maladies constatées sur les chats et les chiens saisis dans la propriété.

La SPA en prend soin et les proposera à l’adoption lorsque leur état de santé le permettra. Entretemps, elle a déposé plainte pour mauvais traitements.