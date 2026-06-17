  1. Woopets
  2. Chat
  3. Actualités
  4. Faits Divers
  5. 78 chats sauvés d’une résidence surchauffée envahie par une odeur d’ammoniac s’apprêtent à tourner la page (vidéo)

78 chats sauvés d’une résidence surchauffée envahie par une odeur d’ammoniac s’apprêtent à tourner la page (vidéo)


dans la catégorie Faits Divers

Dans le comté de Lancaster (Pennsylvanie, États-Unis), des chats Ragdolls viennent de vivre la fin de leur cauchemar dans cette maison insalubre qui les retenait prisonniers. L’enquête a été menée au préalable par la police du canton et la SPCA de Pennsylvanie, et a pu aboutir à un sauvetage sur le terrain.

Illustration : "78 chats sauvés d’une résidence surchauffée envahie par une odeur d’ammoniac s’apprêtent à tourner la page (vidéo)"
© Pennsylvania SPCA / Facebook

La police du secteur a d’abord remarqué l’existence d’une maison insalubre. En y regardant de plus près, les policiers ont constaté que le sol de la maison était recouvert d’urine et d’excréments, ainsi que d’ordures. Un mandat de perquisition a été obtenu peu de temps après, permettant à la police d’intervenir selon le cadre légal. Les équipes étaient loin d’imaginer la gravité de la situation, car des dizaines d’animaux se trouvaient dans cet environnement insalubre et insécurisant.

@nbcphiladelphia Nearly 80 cats and kittens were removed from a residence in #LancasterCounty, #Pennsylvania, after officials said they were found living in deplorable conditions. Now all of the animals are undergoing forensic examinations and receiving any necessary medical care through the Pennsylvania SPCA. #nbc10philly ? original sound - nbcphiladelphia

Un niveau de danger élevé

Les sauveteurs ont dû s’équiper pour faire face à l’odeur ammoniac envahissante qui régnait dans tout le logement. En effet, l’amoncellement de déchets ainsi que la chaleur ont abouti à la création de cette substance hautement nocive.

Leur objectif à ce moment-là était d’aller à la rencontre des 78 chats captifs, tous de race Ragdoll.

Nicole Wilson, directrice directrice des opérations à la SPCA de Pennsylvanie déclarait auprès de NBC : « Les conditions à l’intérieur de cette maison étaient parmi les plus graves que notre équipe ait rencontrées ».

Illustration de l'article : 78 chats sauvés d’une résidence surchauffée envahie par une odeur d’ammoniac s’apprêtent à tourner la page (vidéo)
Pennsylvania SPCA

Vers une nouvelle vie

Sortis de la maison, les chats ont subi des examens les uns après les autres, pour évaluer d’éventuelles séquelles. Confiés pour la majorité à la SPCA de Pennsylvanie, ils seront progressivement orientés vers des associations, et à terme, des familles.

L’enquête se poursuit auprès des auteurs de faits qui sont accusés de violences et de négligences massives à l’égard de leurs animaux.

A lire aussi : Seul depuis longtemps, un homme âgé décide de franchir la porte d’un refuge pour rencontrer le chat le plus délaissé (vidéo)

Illustration de l'article : 78 chats sauvés d’une résidence surchauffée envahie par une odeur d’ammoniac s’apprêtent à tourner la page (vidéo)
Pennsylvania SPCA

Quelles sont les particularités du chat Ragdoll ?

Le Ragdoll séduit de plus en plus d’adoptants avec son apparence unique. Son nom, « Ragdoll », fait directement référence aux poupées de chiffon, semblables à ces chats qui détendent leurs muscles lorsque la sieste approche. Voici quelques caractéristiques de cette race :

  • Les Ragdolls sont doux et très sereins, souvent très proches de leur propriétaire
  • Leur croissance est plutôt lente, ils peuvent atteindre leur taille adulte vers 3 ans
  • Leur pelage est très dense et nécessite un brossage régulier
  • Ils sont connus pour leur regard bleu fascinant qui leur donne un air adorable

Aucun commentaire

  • Soyez le premier à commenter cet article !
  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : Après s’être occupée de ses 4 chatons, une chatte accepte finalement de baisser la garde et les soins dont elle a besoin Emotion

Après s’être occupée de ses 4 chatons, une chatte accepte finalement de baisser la garde et les soins dont elle a besoin

Serenity s’est dédiée aux soins de ses chatons, puis, son tour est venu de prendre du temps pour elle, et d’accepter...

16/06/26 | Par P. Dubreuil