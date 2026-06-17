78 chats sauvés d’une résidence surchauffée envahie par une odeur d’ammoniac s’apprêtent à tourner la page (vidéo)

Dans le comté de Lancaster (Pennsylvanie, États-Unis), des chats Ragdolls viennent de vivre la fin de leur cauchemar dans cette maison insalubre qui les retenait prisonniers. L’enquête a été menée au préalable par la police du canton et la SPCA de Pennsylvanie, et a pu aboutir à un sauvetage sur le terrain.

La police du secteur a d’abord remarqué l’existence d’une maison insalubre. En y regardant de plus près, les policiers ont constaté que le sol de la maison était recouvert d’urine et d’excréments, ainsi que d’ordures. Un mandat de perquisition a été obtenu peu de temps après, permettant à la police d’intervenir selon le cadre légal. Les équipes étaient loin d’imaginer la gravité de la situation, car des dizaines d’animaux se trouvaient dans cet environnement insalubre et insécurisant.

Un niveau de danger élevé

Les sauveteurs ont dû s’équiper pour faire face à l’odeur ammoniac envahissante qui régnait dans tout le logement. En effet, l’amoncellement de déchets ainsi que la chaleur ont abouti à la création de cette substance hautement nocive.

Leur objectif à ce moment-là était d’aller à la rencontre des 78 chats captifs, tous de race Ragdoll.

Nicole Wilson, directrice directrice des opérations à la SPCA de Pennsylvanie déclarait auprès de NBC : « Les conditions à l’intérieur de cette maison étaient parmi les plus graves que notre équipe ait rencontrées ».

Vers une nouvelle vie

Sortis de la maison, les chats ont subi des examens les uns après les autres, pour évaluer d’éventuelles séquelles. Confiés pour la majorité à la SPCA de Pennsylvanie, ils seront progressivement orientés vers des associations, et à terme, des familles.

L’enquête se poursuit auprès des auteurs de faits qui sont accusés de violences et de négligences massives à l’égard de leurs animaux.

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Quelles sont les particularités du chat Ragdoll ?

Le Ragdoll séduit de plus en plus d’adoptants avec son apparence unique. Son nom, « Ragdoll », fait directement référence aux poupées de chiffon, semblables à ces chats qui détendent leurs muscles lorsque la sieste approche. Voici quelques caractéristiques de cette race :