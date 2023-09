6 chatons abandonnés découverts par un chien et sa famille au même endroit et à 4 jours d'intervalle

On voulait mettre fin à leur existence, mais une famille en a décidé autrement. 6 chatons appartenant à 2 portées distinctes ont été découverts par le plus grand des hasards par un chien et ses humains en promenade. Grâce à ces personnes et au canidé, les petits félins auront droit à un tout nouveau départ.

4 chatons ont été découverts dans une boîte au bord d’une route, suivis de 2 autres quelques jours plus tard au même endroit. Ils ont ainsi pu échapper au triste sort que leur avaient réservé les auteurs de ces abandons, rapportait le Grantham Journal le jeudi 31 août.

Le mercredi 30 août, Paul Clark promenait son chien près de chez lui à Grantham, dans le comté du Lincolnshire en Angleterre. Son ami à 4 pattes l’a attiré vers le bord de la chaussée où il semblait avoir flairé quelque chose. Il s’agissait d’un chaton errant qui était trop méfiant pour se laisser approcher. « Je n'ai pas pu l'attraper, et bien qu’étant revenu sur les lieux à 2 reprises plus tard, il n'y avait aucun signe [du chaton] », raconte le propriétaire canin au Grantham Journal.

Il n’avait toutefois pas l’intention de laisser cet animal livré à lui-même sans lui venir en aide. Peu après, c’est sa fille Hannah Clark qui a pris le relais. Accompagnée de sa grand-mère Susan Clark, elle s’est rendue à l’endroit indiqué par son père et a non seulement retrouvé le chaton en question, mais en a en plus secouru un 2e. Le mâle tuxedo et la femelle écaille de tortue n’auront plus à connaître l’errance. Ils ne sont d’ailleurs pas les seuls à avoir été sauvés par cette famille bienveillante.



Un autre sauvetage félin 4 réalisé jours plus tôt

Le samedi 26 août, Paul Clark et son chien avaient déjà repéré et recueilli 4 autres chatons abandonnés au même endroit. Ils sont plus jeunes que ceux de mercredi.

On ne voulait clairement pas qu’ils survivent, puisqu’ils se trouvaient dans une boîte scellée avec du ruban adhésif. Paul Clark ajoute que cette dernière avait été « jetée hors de la vue des usagers de la route ».

Les chatons ont été emmenés à la clinique vétérinaire locale Avenue Vets. Fort heureusement, ils se portaient bien malgré ce qu’ils venaient de subir. Ils seront tous confiés au refuge Lincolnshire Cat Rescue Centre.

Paul Clark a déclaré jeudi qu’il allait continuer d’inspecter la zone pour voir s’il y a d’autres animaux en détresse à sauver.