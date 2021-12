Un chat retrouvé 6 ans après sa disparition grâce à sa puce électronique

Les propriétaires de Monkey Face, une chatte découverte errante et malade, pensaient ne plus jamais la revoir. Le félin était, en effet, introuvable depuis des années et ils avaient perdu espoir. Jusqu’à l’intervention salvatrice du service animalier d’une ville texane.

Quand le personnel des City of San Antonio Animal Care Services (ACS) avait été appelé à secourir une chatte souffrante qui errait dans cette ville du Texas, ses membres étaient loin de se douter qu’ils allaient contribuer à des retrouvailles inespérées. C’est pourtant bien ce qui s’est passé, comme le rapportait CBS Austin ce lundi 6 décembre.

L’animal en question était clairement malade et avait besoin de soins urgents. C’est l’officier Perez, de l’ACS, qui s’est chargé de le récupérer. Lui et ses collègues ont ensuite passé la chatte au lecteur de puce d’identification et en ont effectivement détecté une. Le félin s’appelle Monkey Face et sa famille le cherchait depuis 6 longues années.

L’officier Perez avait désormais un nom, mais aussi une adresse. Il s’y est rendu, espérant trouver les maîtres de Monkey Face, mais il a déchanté en constatant qu’ils avaient déménagé entretemps.

De retour au refuge, la chatte a été prise en charge par l’équipe vétérinaire, pendant que le reste du staff tentait de mettre la main sur les nouvelles coordonnées de ses propriétaires. Ils y sont parvenus au bout de près de 2 semaines d’enquête.

L’importance de l’identification

Cette fois-ci, Monkey Face et ses humains ont enfin pu être réunis. « Il était facile de voir la joie qu'ils ressentaient à se câliner après une si longue séparation », raconte l’officier Perez, qui a eu le plaisir de prendre part à ces retrouvailles.

Une fois de plus, c’est l’identification d’un animal de compagnie qui lui a permis de rentrer chez lui, auprès des siens, après une disparition ayant duré des années. Voilà qui vient rappeler l’importance de cette démarche.