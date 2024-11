5 chatons abandonnés dans un champ a côté d'un tas de biscuits reçoivent l'aide précieuse d'une bonne samaritaine

Kaelie Watts, qui vit dans un village près de Lambourn dans le Berkshire, est passionnée par les animaux depuis sa plus tendre enfance. Elle est heureuse de partager sa vie avec 3 chats, un chaton et un chien.

Alors qu’elle faisait vacciner l’un de ses compagnons aux pattes de velours chez le vétérinaire à Oxfordshire, une femme est arrivée avec 5 petites boules de poils. La bonne samaritaine a déclaré les avoir trouvées dans un champ près de Lark Hill Track, à côté d’un tas de biscuits pour chats. Les jeunes félins abandonnés et livrés à eux-mêmes étaient blottis les uns contre les autres.

© Kaelie Watts / This is Oxfordshire

Les chatons ont besoin de nombreux soins

Kaelie, qui a été famille d’accueil pour une association basée à Basingstoke, a proposé de les prendre sous son aile. Une fois les petits animaux entre ses mains, elle a contacté l’organisation de sauvetage avec laquelle elle a travaillé par le passé. Cette dernière lui a demandé de s’occuper des chatons pendant une semaine, le temps de leur trouver un foyer.

Durant cette période, Kaelie a dû régler plusieurs factures vétérinaires pour soigner les jeunes chats contre divers problèmes de santé, dont la conjonctivite et une infection des oreilles. Elle a également payé le test de dépistage des maladies félines.

Après avoir avancé les frais médicaux, Kaelie a appris que l'association ne pourrait pas l’aider et qu’elle devrait assumer l’entière responsabilité des chatons.

« Je suis tellement reconnaissante »

« J’ai travaillé avec cette association pendant 2 ans et j’ai été famille d’accueil pour elle. J’ai toujours fait de mon mieux, donc j’ai l’impression d’avoir été poignardée dans le dos, confie Kaelie à la rédaction de This is Oxfordshire, nous avons décidé de continuer à accueillir les chatons, mais cela signifie que nous devons payer les factures du vétérinaire, la nourriture et la litière. »

Sur les conseils de ses amis, la bonne samaritaine a lancé un appel aux dons en ligne, qui lui a permis de récolter 600 £ (environ 719 €). Plusieurs personnes ont aussi offert de la nourriture pour chat, des couvertures et de la litière.

« Tout ce soutien, même les simples messages gentils, signifie beaucoup pour moi, souligne Kaelie, c’est tout simplement incroyable. Je suis tellement reconnaissante. »

Aujourd’hui, les chatons se portent mieux. Leur bienfaitrice continue de les chouchouter, et de chercher le foyer d’adoption idéal.