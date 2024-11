Ce chaton orphelin ne se sentira plus jamais seul grâce à 5 petits chats qui l'ont immédiatement accepté dans leur groupe

Les membres de l’association Tails High ont récemment tendu la main à une portée de 5 chatons errants.

« Certains d’entre eux avaient les yeux collés. Ils étaient beaucoup plus petits que les chatons typiques de 5 semaines, et ils étaient – les femelles en particulier – squelettiques », déclare Penny Richards, qui s’est constituée d’accueil pour les jeunes félins.

© @fosterkittenhq

« Heureusement, ils étaient tous de bons mangeurs, donc en quelques jours, ils avaient déjà commencé à grossir », poursuit la bénévole, interviewée par Love Meow.

Grâce aux soins de qualité et à l’amour, les petits chats ont obtenu la guérison dont ils rêvaient.

© @fosterkittenhq

Un nouveau compagnon

D’abord timides, les boules de poils ont réussi à sortir de leur coquille dès le lendemain de leur arrivée chez Penny. « Ils étaient prêts à être câlinés », souligne cette dernière. Au fil des jours, les compagnons de portée ont commencé à s’aventurer hors de leur nid pour explorer leur nouvel environnement, mais aussi à révéler leur véritable personnalité.

« Vectrex s'est immédiatement distingué comme un garçon très gentil et adorable qui veut juste être tenu dans les bras. Atari (la plus malade à son arrivée) a été la première à montrer sa nature amusante en sautillant, et bientôt tout le monde a suivi son exemple », indique Penny.

© @fosterkittenhq

Puis, la bonne samaritaine a reçu un appel concernant un autre chaton au pelage noir qui avait été trouvé dans le compartiment moteur d’une voiture.

Comme l’orphelin solitaire avait désespérément besoin de nouveaux amis, Penny a décidé de l’intégrer au groupe de chatons roux après une période de quarantaine (pour s’assurer qu’il était en bonne santé).

© @fosterkittenhq

Des petits chats heureux

En arrivant au sein de son foyer d’accueil, Subaru a réclamé énormément d’attention et exprimé toute son énergie. Il a immédiatement été adopté par les boules de poils rousses !

« Les chatons l’ont accepté comme leur nouveau frère. Nintendo le suivait partout. C’est un adorable petit chat qui adore se faire de nouveaux amis, confie Penny, Subaru était si heureux d’avoir une nouvelle famille. »

© @fosterkittenhq

Les félins passent désormais leur temps à s’amuser et à se blottir les uns contre les autres pour faire la sieste. Ils profitent également des nombreux témoignages d’affection de leur protectrice, qui fait tout son possible pour leur permettre de grandir dans des conditions optimales.

Grâce à ce sauvetage, Subaru ne se sentira plus jamais seul et sait ce que signifie « faire partie d’une famille ».