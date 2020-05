30 Millions d'Amis s'oppose à une proposition atroce de la Fédération des chasseurs contre la prolifération des chats errants

Début mai, le président de la Fédération nationale des Chasseurs suggérait de piéger les chats pour préserver la biodiversité. Déclaration qui a suscité de nombreuses réactions d’indignation, dont celle de la Fondation 30 Million d’Amis.

Nous vous en parlions ce mercredi : Willy Schraen, président de la FNC (Fédération nationale des Chasseurs), était l’invité le 4 mai dernier de Chassons.com pour un live Facebook durant lequel il s’était signalé en exposant sa solution à la « problématique du chat ». Ce dernier constituant selon lui une menace pour la biodiversité, il avait proposé « le piégeage du chat à plus de 300 mètres de toutes habitations ».

Parmi les organisations ayant réagi à ces propos, la Fondation 30 Millions d’Amis a exprimé son opposition à cette idée sur Twitter le 12 mai en relayant un article de NordLittoral, ainsi que par la voix de sa présidente Reha Hutin sur le site de la Fondation : « Comme si tous les animaux qu’il tue ne suffisaient pas, Willy Schraen veut maintenant s’en prendre aux chats ».

Plutôt qu’une réelle recherche de la préservation de la biodiversité de la part de M. Schraen, 30 Millions d’Amis pense que ses déclarations dénoteraient davantage d’une volonté de se défaire des chats qu’il verrait comme de « potentiels compétiteurs dans son ‘loisir’ ».

Reha Hutin propose une tout autre approche, basée sur la raison et le respect de l’animal, qui est la stérilisation. Seule cette dernière « permet de garder une population contrôlée et stable, puisque les félins stérilisés défendent leur territoire et empêchent les autres de s’y installer et de s’y reproduire », assure la présidente de la Fondation 30 Millions d’Amis. Elle ajoute que « l’élimination en masse de chats – menée auparavant par certaines municipalités – ne réglera pas le problème. »

Rappelons que la Fondation 30 Millions d’Amis, par le biais de son programme « Chats Libres », accompagne plus de 600 communes dans la mise en place de campagnes de stérilisation et d’identification des chats errants.