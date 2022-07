3 chatons sauvages et apeurés apprennent à faire confiance aux humains en refuge

Cara, Valencia et Cutie sont 3 petits êtres sans défense qui ont commencé leur vie auprès d’une maman sauvage. Par mimétisme, ils ont associé les humains à une menace potentielle. À leurs 5 semaines, ils ont été conduits par un bon samaritain au refuge IndyHumane situé à Indianapolis aux États-Unis puis confiés à Jennifer, famille d’accueil bénévole.

À son arrivée, le trio était extrêmement craintif, même si Cutie paraissait plus audacieuse. Elle a en effet montré l’exemple à ses frères en allant se nicher sur les genoux de sa mère adoptive.

Cependant, Cara et Valencia restaient prostrés au fond de la caisse de transport. Ils feulaient et grognaient dès qu’ils apercevaient Jennifer. Mais celle-ci n’en faisait pas cas, elle savait qu’il s’agissait uniquement de peur et qu’avec de la patience et de la bienveillance, ils finiraient par se laisser amadouer.

Du temps et de l’amour

La nourriture était un bon moyen de faire comprendre aux 2 réfractaires que Jennifer était là pour assurer leur bien-être. Elle a donc placé une gamelle de pâtée pour chat dans la caisse qui a effectivement été dévorée en un rien de temps.

Pendant ce temps, Cutie continuait l’exploration de sa nouvelle demeure malgré sa taille et son poids de 300 grammes inférieurs à la normale.

En 48 heures seulement, Cara et Valencia sont sortis de leur coquille. Leur langage corporel indiquait à Jennifer qu’ils étaient nettement plus à l’aise. Ils se déplaçaient avec la queue haute et une toute nouvelle assurance.

En parallèle, la mère adoptive apportait les soins nécessaires à la bonne santé des chatons. Ainsi, en quelques jours, les 3 acolytes étaient plus en forme que jamais et passaient leur temps à jouer, explorer, manger et dormir en toute quiétude.

Aujourd’hui, Cutie a presque rattrapé son retard de croissance. Elle pèse désormais 425 grammes. « Elle devrait rejoindre le club des 500 grammes d'ici un jour ou 2 », a déclaré Jennifer à Love Meow.

Les 3 bébés se sont donc bien accoutumés à leur nouvelle vie grâce à l’investissement de leur bienfaitrice. Ils pourront prochainement être proposés à l’adoption et partir pour de folles aventures au sein d’une famille aimante.