3 chatons orphelins, prisonniers d'un sac en plastique, sont abandonnés sur le bord de la route (vidéo)

Au Zimbabwe, 3 chatons âgés d’une quinzaine de jours ont été retrouvés sur le bord de la route. Ils avaient été enfermés dans un sac plastique et avaient été très éprouvés par leur mésaventure, comme le relate Cole & Marmelade.

Direction le foyer d’accueil

À un si jeune âge, ces 3 chatons avaient besoin de soins constants pour assurer leur survie. Les refuges du pays, débordés, n’ont pas eu les ressources suffisantes pour les accueillir. C’est à ce moment-là que les équipes de Cat Rescue Zim ont pris le relais.

Après avoir été soignés chez un vétérinaire, les 3 félins ont trouvé une famille d’accueil pour les héberger. Leur bienfaitrice a veillé à ce que leurs estomacs soient bien remplis en toute circonstance, en les nourrissant toutes les 2 à 3 heures, jour comme nuit.

Une nouvelle surprise dévoilée

Grâce à ce dévouement sans faille, les petits chatons ont repris des forces et ont commencé à dévoiler leurs personnalités… mais pas que ! Quelques jours après leur arrivée, leur mère d’accueil a réalisé qu’il s’agissait d’une portée de femelles, et non de mâles.

La nouvelle fut particulièrement surprenante, puisqu’il existe très peu de femelles au pelage roux. En effet, pour des raisons génétiques, la plupart des chats roux sont des mâles. Une révélation qui a ravi leur maman d’accueil !

Les 3 félines se ressemblent physiquement, mais elles ont chacune leur propre tempérament. Jane est une petite « boute-en-train » qui adore partir à l’aventure, Susie est douce et détendue, tandis que Thumbelina est plus confiante et plus sociable que ses sœurs.

Fraîchement stérilisées, les 3 chattes ont été proposées à l’adoption. Le vœu le plus cher de leur bienfaitrice ? Que le trio soit adopté ensemble ! Pour arriver à ses fins, la bonne samaritaine n’a pas lésiné sur leurs qualités.

« Jane, Thumbelina et Susie sont un vrai régal. Elles sont très douces et très faciles à gérer. Ce sont de petites machines à ronrons. Elles adorent qu’on leur chatouille le ventre et qu’on leur masse les pattes », a-t-elle écrit sur Facebook.

Cette technique parviendra-t-elle à séduire les adoptants ? Affaire à suivre…