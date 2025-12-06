3 chatons livrés à eux-mêmes finissent par trouver amour et sécurité auprès d’un trio de bienfaiteurs

Mues par leur instinct maternel, les chattes errantes mettent au monde leurs petits dans les endroits les plus sécurisés possible. Si la protection des chatons est alors assurée, cela complique néanmoins leur sauvetage quand ce dernier s’avère nécessaire.

Une famille, propriétaire d’un complexe d’entrepôts et amoureuse des félins, a pris pour habitude de s’occuper des chats errants vivant sur son terrain. Si ces anges gardiens prennent soin de nourrir leurs petits protégés, ils veillent également à ce que chaque boule de poils soit stérilisée, afin de rompre le cercle vicieux des portées incessantes.

Fin octobre, ces bienfaiteurs s’occupaient de leur colonie lorsqu’ils ont aperçu une nouvelle tête : un chaton timide et effrayé, mais qui ne présentait aucun signe d’agressivité. Après avoir réussi à le capturer, ils l’ont ensuite amené en sécurité à l’intérieur. Par acquit de conscience, et afin de retrouver le reste de sa famille, une trappe a été déposée. C’est ainsi que la mère du chaton – désormais baptisé Finley – a, elle aussi, pu être sauvée.



© Sparkle Cat Rescue

Une fois stérilisée et soignée, la maman chat a ensuite été libérée dans l’entrepôt. Les jours suivants, les bons samaritains ont continué de surveiller les environs, afin de s’assurer que personne n’était oublié. Bien leur en a pris, car 2 boules de poils ont été découvertes, cachées sous la bâche d’un bateau entreposé – leur probable lieu de naissance.

Cindy, l’une des membres de la famille de gérants, avait déjà accepté de recueillir temporairement Finley. Elle se souvient de ses débuts en tant que maman d’accueil auprès de Love Meow : “Il était un peu timide au début, mais il s'est vite détendu. J'ai dû le nourrir à la seringue le premier jour, car il hésitait à manger des croquettes molles”. Suite à la découverte de ses frères et sœurs, ces derniers ont donc complété la fratrie. “Les 3 chatons semblaient si heureux d'être de nouveau réunis”, se rappelle Cindy.

Désormais en sécurité, nourris et choyés, les chatons Finley, Brenleigh et Henley ont rapidement regagné du poids et de l’énergie. Ils ont également montré toute l’étendue de leur fougue et ont développé leur personnalité : “Ils sont tous très affectueux, mais Henley est sans conteste le plus câlin et celui qui ronronne le plus fort”.