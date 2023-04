3 chatons, confrontés à des débuts chaotiques, se serrent les coudes pour devenir des félins en parfaite santé (vidéo)

Santa, Buddy et Papa sont arrivés chez Baby Kitten Rescue quelques heures après leur naissance. Dans cette maison d’accueil de Los Angeles, les « bébés elfes » n’ont pas tardé à susciter l’inquiétude de leurs bienfaiteurs, puisqu’ils sont arrivés dans un « état horrible », rapporte Cole & Marmelade.

« Ils étaient couverts de leur propre urine et de leurs excréments. Nous leur avons donné des fluides et des compléments en vitamine B12, car nous avons remarqué qu’ils avaient du sang dans leurs selles. Nous les avons également mis sous antibiotiques », expliquent-ils sur les réseaux sociaux.

Après la pluie, vient le beau temps

Après avoir reçu des soins 24 heures sur 24 en couveuse, Santa, Buddy et Papa ont repris du poil de la bête, au grand soulagement de leurs bienfaiteurs. Le déclenchement de leurs moteurs à ronrons leur a véritablement mis du baume au cœur ! Progressivement, toutes ces petites boules de poils ont aussi dévoilé leurs personnalités.

@babykittenrescue / Instagram

« Santa est le plus grand, le plus bruyant et le plus fougueux des garçons ! Il se réveille immédiatement dès que j’ouvre la porte de la couveuse et exige d’être nourri en premier. Buddy, le seul roux de la tribu, est doux et pétillant à la fois. Dès la première nuit, il s’est mis à ronronner. Il adore manger et se faire frotter le ventre. Une vraie boule d’amour ! Papa est le plus petit des garçons, mais certainement pas le plus faible ! Il est fort et courageux, et c’est un excellent mangeur. Il ronronne dès qu’il termine sa tétée ! »

Une métamorphose fabuleuse

Après avoir franchi les étapes patte dans la patte, les frangins ont rejoint une nouvelle famille d’accueil : The Kittens Foster. Aujourd’hui, les « bébés elfes » ont bien changé, et sont devenus de jeunes chats d'une beauté éblouissante :

@babykittenrescue / Instagram

Tous les 3 ont enfin atteint l’âge de quitter le foyer d’accueil et de rejoindre une famille éternelle. Inséparables dès leur plus jeune âge, Santa et Buddy ont été adoptés ensemble, pour le plus grand bonheur de leurs parents d’accueil : « Ces deux-là sont les frères les plus soudés que nous ayons jamais vus. Ils sont littéralement côte à côte en permanence : pour dormir, se toiletter, se câliner, manger, jouer, etc. » ont déclaré leurs sauveteurs.

Papa, lui, a rejoint une autre maison où il a été renommé Mochi. Miso et Homie, 2 autres chats, sont ses nouveaux meilleurs amis pour la vie. Aujourd’hui, les 3 « bébés elfes » coulent des jours heureux dans leurs familles respectives, et jouissent de cette chance inouïe grâce au grand cœur des bénévoles qui les ont sauvés.