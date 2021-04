2 vieux chats enfermés et abandonnés dans une boîte en carton, attendent d’être adoptés

Un duo de félins a été retrouvé le mois dernier dans une boîte en carton scellée grâce à un ruban adhésif, à Stevenage, une ville située en Angleterre. Âgés de 14 ans et souffrants de problèmes de santé graves, ils ont été recueillis par un refuge qui espère leur trouver une famille d’accueil.

Les animaux domestiques ont également le droit de profiter de leur retraite. Et pourtant... Le 9 mars dernier, un homme a repéré un carton minutieusement scotché près d’une piste d’athlétisme. Intrigué, il s’est approché et a inspecté l’objet. Ce dernier comportait des trous d’aération sur le côté. Lorsque le passant a ouvert la boîte, il ne s’attendait pas à découvrir 2 chats, très mal en point et gisant dans leurs excréments, rapporte le Hertfordshire Mercury.

© RSPCA

Les vieux chats ont été recueillis par un refuge et ont reçu de nombreux soins médicaux

Le Bon Samaritain a aussitôt emmené le couple chez un vétérinaire, qui les a gardés toute la nuit. Le mâle et la femelle souffraient d'une grave maigreur et de sérieux problèmes dentaires. Le soigneur a également diagnostiqué chez le premier, une insuffisance rénale ainsi qu’une mauvaise vue.

Les chats, sans collier ni puce électronique, ont ensuite été remis entre les mains de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), dont le personnel les a affectueusement nommés Ken et Deirdre. Ils ont pu recevoir les soins nécessaires. Bien qu’ils aient été abandonnés, les rescapés se sont montrés très amicaux et câlins. Les soigneurs espèrent aujourd’hui leur trouver un foyer chaleureux, qui sera capable de leur apporter l’assistance et l’amour dont ils ont besoin pour profiter de leurs vieux jours.