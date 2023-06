2 heures d'efforts acharnés pour tenter de sauver la vie d'une jeune chatte prisonnière d'un puits

Le sauvetage d’un chaton tombé dans un puits abandonné a mobilisé pompiers et employées d’un refuge. Si les soldats du feu n’ont pas été en mesure de secourir le félin, les 2 jeunes femmes, elles, ont passé des heures à essayer et fait preuve de créativité en s’aidant de l’outil qu’elles avaient sous la main.

Une jeune chatte a été sauvée de justesse après sa chute dans un puits, puis adoptée par une famille aimante, rapportait L’Union le mercredi 21 juin.

Le lundi 19 juin, à Vitry-le-François dans la Marne, un passant avait été alerté par des miaulements de détresse. En suivant ces cris, la personne a fini par comprendre qu’ils provenaient du fond d’un puits désaffecté. L’ouvrage avait été réalisé sur un terrain consacré aux jardins ouvriers.

Sans perdre de temps, le témoin en question a contacté l’association locale, le Refuge de la Haute-Borne en l’occurrence, pour l’informer de la situation. 2 de ses employées, davantage habituées à porter secours à des chiens, se sont empressées de se rendre sur place pour intervenir. Elles savaient pertinemment que chaque minute comptait pour la survie du petit félin, qui risquait de se noyer.

Prévenus à leur tour, les sapeurs-pompiers sont également arrivés sur les lieux. Ils ne pouvaient toutefois pas faire grand-chose, car le conduit était extrêmement difficile d’accès.

Le duo du Refuge de la Haute-Borne était bien décidé à sauver la chatte malgré tout. Pendant 2 bonnes heures, elles ont travaillé sans relâche en multipliant les tentatives et en essayant différentes approches. Finalement, c’est grâce à une épuisette que la mésaventure du chaton à la robe noire a pris fin. Le quadrupède a fini par s’y accrocher, et ses sauveuses sont ainsi parvenues à le hisser à la surface.



Photo d'illustration

Adoptée dès le lendemain

Fort heureusement, le chaton, quoique secoué, était indemne malgré l’épreuve qu’il venait de vivre.

Son sauvetage n’était pas la seule bonne nouvelle pour l’adorable minette. Le lendemain mardi 20 juin, la jeune chatte a rejoint ce qui sera sa maison pour toujours. Elle a en effet été adoptée, toujours selon L’Union.

Grâce à l’équipe du Refuge de la Haute-Borne, la petite créature a non seulement échappé au pire, mais elle pourra, en plus, mener une vie heureuse et à l’abri du besoin.