2 éboueurs, « Félicités pour leur compassion », sauvent une dizaine de chatons abandonnés dans un sac de courses

Le 25 avril 2026, alors que Carl et David, deux éboueurs anglais du comté de Warwickshire (Angleterre), effectuaient leur travail matinal, ils ont repéré un sac de courses abandonné dans un parc de loisirs de Royal Meadow Drive. À l’intérieur se trouvaient 14 chatons que les deux agents de service ont aussitôt secourus et emmenés chez le vétérinaire. 10 chatons sont aujourd’hui sains et saufs, les 4 autres n’ont, hélas, pas survécu.

Ce 25 avril, vers 6h30 du matin, Carl et David nettoyaient la zone de loisirs de Royal Meadow Drive, située dans le comté de Warwickshire en Angleterre, lorsqu’ils ont trouvé un sac de courses réutilisable en plastique qui renfermait 14 chatons.

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Les chatons conduits en sécurité chez le vétérinaire

Les 2 agents n’ont pas hésité une minute avant de les prendre en charge, comprenant que les petits chats avaient besoin de soins immédiats. Conduits en premier lieu chez Carl, où lui et sa famille se sont occupés d’eux, ils ont ensuite été emmenés à la clinique vétérinaire afin d’être examinés, comme l’expliquait le média People . Ils « ont agi rapidement pour s’assurer que les animaux reçoivent des soins immédiats », déclarait le conseil municipal de North Warwickshire. Carl a emmené les chatons chez lui avant de les conduire en toute sécurité chez un vétérinaire.

Soignés par les vétérinaires, ils ont été mis en couveuse, nourris et placés sous surveillance. « Le personnel vétérinaire a confirmé que les chatons avaient besoin de soins spécialisés, notamment d’une couveuse et d’une alimentation régulière », précisait une publication diffusée sur la page Facebook du conseil municipal de North Warwickshire.

Des nouvelles des rescapés

Le 5 mai, dans un autre post, des nouvelles des chatons étaient données. « Nous savons que vous êtes nombreux à attendre des nouvelles des chatons sauvés samedi 25 avril par nos formidables agents de nettoyage des rues, David et Carl, alors qu’ils effectuaient leurs tâches quotidiennes. Nous sommes heureux de vous annoncer que les 10 chatons les plus âgés se portent bien et sont soignés avec attention par les vétérinaires et leur famille d’accueil ». Le post précise aussi que les 4 chatons les plus jeunes n’ont hélas pas survécu. Les 10 petits rescapés ont d’ores et déjà été réservés pour des adoptions dès qu’ils seront remis sur pattes.

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Le conseil municipal a également félicité les 2 agents « pour leur compassion et leur réactivité, s’étant interposés sans hésiter pour apporter leur aide au moment où cela était le plus nécessaire » et remerciait les personnes qui ont « partagé des messages bienveillants et apporté leur soutien ».