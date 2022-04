2 chatons découverts en mauvaise santé reçoivent l'accueil le plus doux de la part des chats de leur famille d'accueil

2 chatons découverts en mauvaise santé reçoivent l'accueil le plus doux de la part des chats de leur famille d'accueil

En famille d’accueil, 2 jeunes chattes ont trouvé du réconfort auprès des chats de la maison. Comme ils l’avaient fait auparavant avec les autres chatons accueillis par leur propriétaire, ils les ont placées sous leur aile.

2 chatons femelles livrées à elles-mêmes avaient besoin d’aide de toute urgence. Stella (robe tigrée) portait des traces de morsures, et sa sœur Luna (robe noire), légèrement plus grande, réclamait aussi soins et attention.

Agées de 5 à 6 semaines, elles ont été confiées à IndyHumane, association basée à Indianapolis dans l’Etat de l’Indiana.



New Kittens on the Block! / Instagram

Jennifer, mère d’accueil pour l’association, les a prises en charge. Elle a tout de suite été charmée par ces jeunes chattes dont la bonne humeur était intacte, y compris Stella malgré l’inconfort que lui causaient ses blessures.

Son état de santé s’est progressivement amélioré grâce aux antibiotiques et les traitements. Luna, elle, n’a pas mis longtemps à se montrer très active. Elle veillait toutefois à ne pas bousculer sa sœur, comme si elle savait qu’elle était encore vulnérable. Puis, en guérissant, Stella est devenue presque aussi dynamique qu’elle.



New Kittens on the Block! / Instagram

Bodie et Bear, les chats de Jennifer, se muent toujours en grands frères pour les chatons qu’elle accueille. Ils en ont fait de même avec Stella et Luna lorsqu’ils ont pu les rencontrer.



New Kittens on the Block! / Instagram

En fait, ce sont surtout les chatons qui sont venus vers eux, comme le raconte leur maîtresse à Love Meow : « D’habitude, les chatons accueillis émettent des sifflements et ont le poil hérissé quand ils sont présentés pour la première fois à mes chats, mais cela ne s’est pas produit cette fois ».



New Kittens on the Block! / Instagram

Luna la plus active et Stella la plus affectueuse

Luna est très sociable et avide d’attention. « Ses miaulements ressemblent parfois aux aboiements ou aux hurlements d’un chien, dit la bénévole. Elle peut être très bruyante lorsqu’elle est laissée seule ou qu’elle veut de l’attention ».

Quant à Stella, qui est maintenant totalement guérie, elle se montre affectueuse et adore se frotter contre ses aînés et être toilettée par eux. Les grands chats, eux, ont leurs préférences, comme l’explique leur propriétaire : « Bear est généralement plus interactif avec Luna, tandis que Bodie semble davantage apprécier Stella ».

A lire aussi : Ce duo inséparable est la preuve que l'amitié entre chat et chien existe !



New Kittens on the Block! / Instagram

Luna et Stella doivent grandir encore un peu avant d’être prêtes pour l’adoption. Elles sont heureuses et en pleine forme, et profitent pleinement de chaque instant qu’il leur est donné de passer aux côtés de leurs bienveillants congénères.