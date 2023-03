2 chatons atteints de graves infections oculaires se démènent pour survivre à l’aide de leurs bienfaiteurs

Lorsque Pumpkin et Spice ont franchi la porte de Mini Cat Town (San Jose, Californie) pour la première fois, les bénévoles émettaient de réels doutes sur leur survie. Ces 2 chatons souffraient de « terribles infections oculaires », marquées par des ulcérations importantes, et souvent rencontrées au sein des portées de chats errants.

Un combat prenant et stressant

Très rapidement, tout a été mis en place pour les sauver. Les 2 jeunes félins recevaient des gouttes « toutes les 15 minutes, puis 4 fois par jour, en plus d’une pommade ophtalmique et d’antibiotiques 2 fois par jour », se souviennent leurs bienfaiteurs. En même temps, ils devaient veiller à ce que leurs yeux restent propres, « en raison des écoulements qui en résultaient ».

Mini Cat Town / Facebook

Leur prise en charge ne fut pas de tout repos, comme le rapporte Cole & Marmelade. Bien souvent, les bénévoles ont cru que Pumpkin et Spice ne survivraient pas, ou qu’ils ne verraient jamais la lumière du jour. Ils ont raconté leur combat sur Facebook. Les internautes espéraient de tout cœur que les 2 boules de poils repartent de la bonne patte.

Un nouveau regard sur le monde

Grâce à un traitement intensif et à beaucoup d’amour, Pumpkin et Spice se sont rétablis de manière surprenante en quelques jours ! Aujourd’hui, tous les 2 ont les yeux grand ouverts sur le monde et sont enfin en bonne santé. L’un des yeux de Pumpkin a mis un peu plus de temps à retrouver toutes ses fonctions, mais il y est tout de même parvenu.

Mini Cat Town / Facebook

Après avoir franchi toutes ces épreuves, les 2 chatons ont été présentés au reste de la tribu féline qui se trouvait chez Mini Cat Town. Ils ont passé beaucoup de temps à jouer avec eux, mais ont gardé un lien étroit tout au long de leur séjour. Leur vécu difficile les avait fortement rapprochés l’un de l’autre.

A lire aussi : Une association découvre un chat errant dont la puce révèle qu'on le cherchait depuis 2 ans

Mini Cat Town / Facebook

Pumpkin et Spice, qui ont maintenant « des yeux magnifiques », ont ensuite été présentés à une famille de l’Oregon, qui est instantanément tombée sous leur charme. Aujourd’hui, ils coulent des jours heureux à leurs côtés, et comptent bien faire des merveilles tout au long de leur vie.