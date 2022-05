2 chatons affamés, blessés et retrouvés dans les égouts font tout leur possible pour guérir

Le Ramapo-Bergen Animal Refuge Inc., association basée à Oakland, a recueilli deux petits félins sauvés des égouts par Paterson Animal Control au début du mois d’avril 2022. Les deux chatons, prénommés Leonardo et Donatella, doivent encore se battre pour que la vie triomphe malgré ce mauvais départ.

La « saison des chatons », de mars à octobre, est une période éprouvante pour les refuges tels que le RBARI qui assure le bien-être animal dans le nord du New Jersey, aux États-Unis. En effet, à cette époque, de nombreuses portées de chatons sont retrouvées en mauvaise santé en pleine nature, dans les villes et même dans les égouts. C’est le cas de Leonardo et Donatella, deux chatons sauvés des égouts froids et humides d’une ville de l’État par Paterson Animal Control. Un long combat et beaucoup d’amour permettent aux deux petits félins de retrouver santé et énergie.

Des conditions de vie déplorables qui ont causé des dégâts

Souffrants de malnutrition, blessés et infectés par des parasites internes, les chatons ont dû lutter avant de retrouver goût à la vie. Le petit mâle, Leonardo, était blessé au niveau du dos, l’empêchant de se mouvoir normalement. Les vétérinaires de l’association n’ont pu déterminer les causes exactes de cette blessure.

Heureusement, les soigneurs du RBARI ont apporté un traitement et des soins adéquats aux pathologies résultant des conditions de vie déplorables des chatons.

Désormais, Leonardo et Donatella (référence aux personnages de fiction des Tortues Ninja vivant dans les égouts) ont repris du poil de la bête. Ils prennent du poids en mangeant avec un appétit féroce et se remettent à jouer.

Même si Leonardo doit encore consulter un neurologue pour soigner sa grave blessure au dos, leurs jours ne sont plus en danger.

Le FOX 5 NY relate le 28 avril 2022 que les deux petits spécimens ont été placés en famille d’accueil en attendant d’être prêts pour l’adoption.

« Nous savons que ces bébés sans défense ne ressentiront plus jamais la douleur de la faim et le froid mordant des égouts humides. Ils ne connaîtront plus jamais la peur intense de mourir seuls. » Déclare le RBARI dans un bulletin d’information.

La stérilisation reste la solution la plus efficace pour lutter contre le fléau des naissances sauvages. En attendant, le dévouement des associations participe au mieux au bien-être animal. Leonardo et Donatella devraient prochainement pouvoir commencer leur nouvelle vie entourée de tendresse dans un foyer aimant.