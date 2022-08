150 chats transportés en avion d’un État à un autre pour résoudre le problème de surpopulation au sein des refuges

Massachusetts Society for the Prevention of Cruelty to Animals (MSPCA) lance un programme de grande envergure nommé Southern Hub (Pôle Sud). L’objectif est de désengorger les centres d’accueil surchargés et d’aider les matous à trouver une nouvelle famille.

La journée du 2 août 2022 a été forte en émotions pour l’équipe de la MSPCA-Angell et du Northeast Animal Shelter.

En effet, ils ont mené à bien une opération visant à faire prendre un vol à pas moins de 150 félins sans foyer de Floride pour les conduire dans le Massachusetts (États-Unis).

Vers 11 h 30, l’avion a atterri à l'aéroport régional de New Bedford. Tous les passagers se portaient à merveille chacun dans leur caisse de transport et ont pu être dispersés dans 3 centres de sauvetage partenaires de la MSPCA de Boston.

« Notre principale motivation est d'aider autant d'animaux que possible ainsi que les personnes qui s'en occupent, qu'ils vivent dans le Massachusetts ou dans un autre État », a confié Mike Keiley, le directeur des refuges et programmes d'adoption de la MSPCA-Angell.

« Ce vol sera le premier de plusieurs transports prévus dans l'année »

Le programme Southern Hub a pour but d’aider les refuges du sud de la Floride débordés par les abandons. Les chats et les chatons sont conduits dans le Massachusetts où le nombre de demandes d’adoption est le plus important du continent.

« Cela permet à des établissements d'accueillir les félins des centres qui doivent faire face à un nombre élevé d'admissions pendant les mois d'été. Il s'agit d'une stratégie globale qui ne serait pas possible sans nos organisations partenaires », a déclaré Mike Keiley à MassLive.

Les boules de poils sont d’ores et déjà proposées à l’adoption. Un événement spécial est organisé en ce sens le week-end du 6 et 7 août 2022 afin d’aider les matous à trouver leur famille pour toujours. Mike Keiley et son équipe espèrent profondément que beaucoup d’entre eux se verront offrir une seconde chance.

Ils assurent que ces matous sauront s’adapter à toutes les situations après avoir vécu un abandon, la vie en refuge puis un vol en avion.