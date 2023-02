Pour ce lapin, la séance de brossage avec son ami canin est le meilleur moment de la journée (vidéo)

Walter et Wilson ne sont pas de la même espèce, mais cela n’empêche pas ces 2 adorables créatures d’être d’inséparables amis. Le lapin et le chien font une multitude de choses ensemble, notamment les séances de brossage. Ce sont d’ailleurs des moments qu’ils apprécient tout particulièrement, comme l’a montré une vidéo récemment postée sur TikTok.

Walter est un lapin angora anglais et la vedette du compte TikTok « @itswalterhops », où ses vidéos sont suivies par plus de 54 000 abonnés. Il vit avec sa famille à Cleveland, dans l’Etat de l’Ohio (Etats-Unis). Famille qui comprend un chien appelé Wilson et dont il est le meilleur ami.

La principale caractéristique des lapins de race angora anglais est leur fourrure très généreuse, recouvrant leur corps et leur tête ronds, ainsi que leurs oreilles dont l’aspect évoque celui d’une paire de plumeaux.

Le pelage de ces lagomorphes nécessite un entretien poussé et régulier. Il est, en effet, conseillé de procéder à un brossage complet plusieurs fois par semaine. Lors des périodes de mue, ces séances sont à assurer quotidiennement.

Cela tombe bien pour Walter, puisqu’il adore être brossé, surtout lorsque le brossage se fait en compagnie de son compère Goldendoodle (croisé Golden Retriever / Caniche) à la robe blanche.



@itswalterhops / TikTok

C’est ce dont on peut se rendre compte en regardant cette vidéo pleine de tendresse, partagée le 24 janvier sur TikTok et relayée par PetHelpful.

On y voit la propriétaire des 2 animaux alterner les coups de peigne sur les pelages de l’un et de l’autre. Le lapin et le chien savourent pleinement cet agréable traitement, confortablement allongés côte à côte et complètement détendus.

Une belle complicité

Walter est donc clairement ravi de recevoir autant de soin de la part de sa maîtresse, mais aussi d’avoir un compagnon aussi doux et bienveillant que Wilson. Ce dernier est aussi un partenaire de jeu de premier choix.

Si toutefois le canidé n’est pas là ou n’est pas d’humeur à jouer, le lapin ne manque jamais d’idées pour s’amuser seul ou avec sa propriétaire. Comme en atteste cette autre vidéo où il s’en donne à cœur joie avec sa balle préférée :

