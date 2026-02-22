« Les lapins ne font pas ça avec n’importe qui », blotti contre son ami lapin, ce bébé savoure un moment de tendresse

C’est au travers d’une vidéo postée par Hannah Bawel, une utilisatrice du réseau social TikTok, que l’on peut découvrir l’adorable moment de partage entre son bébé et leur lapin de compagnie. Détendu, confortablement installé contre le garçonnet, le rongeur a l’air de passer l’un des meilleurs instants de sa vie, au point qu’il finit par s’endormir en toute quiétude.

Le lapin le sent, cet humain-là ne représente aucune menace, mais un lieu sécurisant où il peut se laisser aller sereinement. Et le bébé n’est pas en reste. D’une douceur exemplaire pour son jeune âge, il savoure la présence de son meilleur ami et tisse avec lui des liens déjà très forts, le temps d’une sieste réconfortante.

La maman, touchée par ce moment précieux, a aussitôt capturé sa magie grâce à cette vidéo qu’elle a ensuite diffusée sur son compte TikTok , le 11 février. En quelques jours à peine, l’émouvante séquence a recueilli plus de 2,8 millions de vues, 717 K mentions « j’aime » et 1246 commentaires. Attendris par ce gros lapin et son copain humain, les internautes ont en effet largement commenté ces images à la douceur évidente. Si quelques-uns craignaient que le lapin ait été contraint, un autre précisait : « si ce lapin avait voulu partir, il serait parti ». Et l’un d’eux a souligné « Son énergie est vraiment chaleureuse, car les lapins ne font pas cela avec n'importe qui »

Les lapins sont câlins quand ils tissent un lien avec leur maître

Comme l’évoquait le média PetHelpful , il convient de rappeler que les lapins ne sont pas connus pour être les animaux les plus câlins. En effet, rares sont ceux qui apprécient de se faire caresser comme ce serait le cas d’un chien ou d’un chat. Il y a donc l’art et la manière de procéder lorsqu’on possède l’un de ces petits rongeurs. Que ce soit sur la tête ou sur le dos, ils aiment être gratouillés, du moment que vous ne placez pas votre main devant leur museau, que vous ne touchez pas trop à leurs pattes et leur ventre et que vous ne leur imposez pas un rapport de force en abaissant leur tête vers le sol durant le câlin. Si la plupart n’aiment pas être portés, quelques-uns se laisseront faire et accepteront de passer un moment dans votre giron, bien au chaud. À l’image du lapin d’Hannah qui adore visiblement passer du temps avec son copain humain.

hannah.bawel (capture d'écran) / TikTok

Les animaux de compagnie apprennent l’empathie aux enfants

Au-delà de l’aspect adorable de cette vidéo, ces images rappellent aussi le côté pédagogique dans le fait d’avoir un animal de compagnie lorsqu’on a un enfant en bas âge. Qu’il s’agisse de moments de jeu, de réconfort ou de tendresse, la complicité évidente qui naît entre les enfants et leurs animaux participe à l’apprentissage des tout-petits. Dans tous les cas, il existe de nombreuses raisons d'adopter un animal quand on a un enfant. Grâce à ces boules de poils, ils découvrent la douceur, la patience, l’empathie, l’attention et apprennent à prendre soin d’autrui.

Si les lapins sont parfois plus distants qu’un chien ou un chat, et ne sont pas les plus recommandés pour les enfants, ils n’en demeurent pas moins d’excellents compagnons, comme le prouve le lapin d’Hannah. Il suffit d’enseigner à l’enfant la patience et le respect du bien-être animal. Et cette vidéo en atteste : entre le bébé d’Hannah et le petit rongeur, un lien fort est déjà en train de se créer, une amitié qui se renforcera assurément au fil du temps.