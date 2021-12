Le styliste Giorgio Armani s'engage à ne plus vendre de vêtements fabriqués avec la laine de lapin Angora

Les lapins angoras sont victimes de leur succès et de la longueur de leurs poils, une caractéristique qui leur vaut malheureusement d’être élevés pour la production de la fibre textile portant leur nom.



Le groupe Armani a récemment annoncé sa décision de ne plus prendre part à cette industrie en retirant la laine angora de ses collections dès la saison automne-hiver 2022/2023, comme le rapportait 20 Minutes ce jeudi 2 décembre.

L’enseigne de mode créée par Giorgio Armani et Sergio Galeotti a fait part de son initiative sur Twitter le mercredi 2 décembre. « Le groupe Armani annonce son engagement à ne plus utiliser de laine angora sur toutes les gammes à partir de la saison Automne-Hiver 2022/2023, l'ajoutant à la liste des matières exclues dans le cadre de sa politique sans fourrure », peut-on lire dans le tweet en question.

The Armani Group announces its commitment to no longer use angora wool across all lines from the Fall Winter 2022/2023 season onwards, adding it to the list of excluded materials within its fur-free policy.