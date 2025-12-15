Elle découvre un lapin en hypothermie au milieu des détritus et décide de tout faire pour le sauver (vidéo)

« Je savais que c'était une question de vie ou de mort. » Telle a été la première pensée de Lousi Mokhtarians, lorsqu’elle a découvert un lapin agonisant au fond d’une poubelle. Le petit animal glacé a été emmené d’urgence chez le vétérinaire, puis il a commencé à se rétablir chez sa bienfaitrice.

« Comment peut-on faire une chose pareille à une petite créature innocente ? se demande Lousi Mokhtarians, interviewée par The Dodo, c’était une scène vraiment déchirante. » Lorsque la jeune femme a été alertée de la présence d’un lapin au fond d’une poubelle, elle a immédiatement déployé ses ailes pour voler à son secours.

La petite boule de poils, qui se trouvait entre la vie et la mort, était allongée au milieu des détritus. Sans hésiter, sa sauveuse l’a attrapée et enveloppée dans son pull pour la réchauffer. Puis, elle l’a immédiatement emmené chez le vétérinaire du quartier.

© Lousi Mokhtarians / The Dodo

« Lumos [le nom donné par Lousi] était en hypothermie et son état était critique, rapporte la sauveteuse, il ne pouvait pas se tenir debout correctement. Il ne pouvait pas sauter, soit à cause de son état, soit à cause d’un traumatisme antérieur. J’étais dévastée. »

© Lousi Mokhtarians / The Dodo

Un lapin à l’agonie, qui se transforme en boule d’énergie

Dévouée, l’équipe vétérinaire s’est occupée de lui jour et nuit. Grâce aux nombreux soins reçus, Lumos a repris des forces. Lorsqu’il fut prêt, sa sauveuse l’a accueilli chez elle à bras ouverts et l’a adopté.

À son arrivée, le lapin restait faible et déprimé. Mais Lousi était persuadée que son état s’améliorerait une fois qu’il aurait rencontré ses nouveaux frères et sœurs.

© Lousi Mokhtarians / The Dodo

« Je l’ai mis en contact avec mes deux autres lapins, Blanco et Bolo, précise-t-elle, et ils sont devenus inséparables, l’aimant et le guidant tout au long de sa convalescence. »

En nouant des liens avec ses nouveaux compagnons aux longues oreilles, Lumos a abandonné son humeur maussade. Il a fini par laisser son énergie et sa joie exploser !

© Lousi Mokhtarians / The Dodo

« Une seconde chance »

Aujourd’hui, le rescapé s’épanouit dans son nouveau foyer et se porte bien.

« J’aime à penser qu’il sait qu’il a une seconde chance de vivre pleinement sa vie de lapin avec ses deux meilleurs amis », confie Lousi, heureuse de contempler sa transformation magnifique.

© Lousi Mokhtarians / The Dodo

Grâce au signalement et à l’intervention de la jeune femme, Lumos savoure la vie dont il a toujours rêvé. Une fois entre les mains bienveillantes de son héroïne, il savait qu’un avenir lumineux l’attendait.

« Il était le petit compagnon idéal pour notre famille », estime Lousi.

