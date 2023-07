Des cochons d'Inde abandonnés devant une église sans eau ni nourriture font une rencontre salvatrice

L’abandon des chats, chiens et autres petites bêtes – sempiternel fléau faisant des centaines de milliers de victimes chaque année – s’arrêtera-t-il un jour ? C’est le rêve de tous les amoureux des animaux. Pour l’heure, les associations font tout leur possible afin de sauver les va-nu-pattes et leur trouver un foyer aimant.

Outre-Manche, ce ne sont ni des félins ni des canidés qui ont été abandonnés près de Nottingham, dans la soirée du 30 juin, mais un couple de cochons d’Inde tremblant de peur.

© RSPCA

Une résidente de Woodthorpe les a découverts dans une cage déposée devant l’église du village. Sans grande surprise, les cobayes n’avaient rien pour s’hydrater et se nourrir.

Sensible à leur malheur, la bonne samaritaine les a conduits à son domicile, où ils ont pu contenter leur estomac affamé. Par la suite, elle a contacté la RSPCA (équivalent de la SPA en France).

© RSPCA

Une hausse des abandons

« Heureusement, les 2 cobayes étaient en bonne santé et n’avaient pas besoin de soins vétérinaires, même s’ils étaient extrêmement nerveux et effrayés, déclare l’inspectrice de la RSPCA Pam Bird à nos confrères du NottinghamshireLive, ils ne semblaient pas habitués au contact humain. Mais étant donné ce qu’ils avaient traversé, ce n’est pas étonnant qu’ils aient été terrifiés. »

Baptisés Marzipan et Marmite, les cochons d’Inde sont désormais en sécurité. Grâce à ce sauvetage, ils pourront enterrer à jamais leurs mauvais souvenirs et prendre un nouveau départ. « Abandonner des animaux de cette manière est une chose cruelle », poursuit l’agent, qui a lancé un appel à témoins.

© RSPCA

Cette année, la RSPCA a enregistré une augmentation des abandons de 34 %. Un phénomène que nous observons aussi en France, où les refuges animaliers sont déjà saturés…